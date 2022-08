Radfahrer in Starnberg mit Platzwunden an Armen und Beinen

Am späten Dienstagabend wird die Starnberger Polizei über einen Fahrradunfall informiert. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Am späten Abend erfährt die Polizei von einem verletzten Radfahrer in Starnberg. Er soll an eine Hausmauer gefahren sein und wird mit Platzwunden ins Krankenhaus eingeliefert.

Wie die Polizei erklärt, wurde sie am Dienstag, gegen 22.50 Uhr über den verletzten Radfahrer in Kenntnis gesetzt. Dieser soll in der Söckinger Straße gegen die Mauer gefahren sein und sich dabei verletzt haben. Er sei nach dem Unfall noch nach Hause gefahren und hätte dort den Rettungsdienst verständigt.

Genauer Unfallhergang kann nicht ermittelt werden

Der genauen Unfallhergang konnte aber bisher nicht ermittelt werden.. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 45- jährigen Mann aus Starnberg Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,6 Promille Atemalkoholkonzentration.

Da nicht auszuschließen war, dass der Mann alkoholisiert ein Fahrzeug geführt hat, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Unfall erlitt der Mann Platzwunden an den Armen und Beinen. Diese wurden im Krankenhaus versorgt, danach konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 50,- Euro. (kb)