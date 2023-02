Radfahrer liegt in Gilching bewusstlos am Boden

Ein bewusster Fahrradfahrer liegt am Boden: So geschehen am Sonntagabend in Gilching. © Panthermedia

Gilching - Ein Fahrradfahrer liegt bewusstlosen am Boden, neben ihm sitzt sein Hund. Diese Situation fand ein 65-jähriger Gilchinger am Sonntagabend an der Waldstraße vor. Gegen 22.20 Uhr setzte er einen Polizeinotruf ab - auch, weil er sich wegen des Hundes nicht an der Fahrradfahrer herantraute.

Als die Gautinger Streife den Einsatzort erreichte, wurde der gestürzte Radfahrer bereits im Rettungswagen im Beisein eines Notarztes behandelt. Der noch vor Ort befindliche 65-jährige Anrufer gab gegenüber den Gautinger Polizisten an, dass er bei seinem Eintreffen an der Unfallstelle den Radfahrer bereits am Boden liegen sah. Wie genau dieser gestürzt sei, könne er nicht angeben. Laut dem behandelnden Notarzt muss bei dem 54-jährigen Radfahrer von einem epileptischen Anfall ausgegangen werden, der auch ursächlich für den Sturz gewesen sein dürfte.

Der bewusstlose Radfahrer, der zudem an der rechten Hand und an der Nase Abschürfungen erlitten hatte, wurde umgehend ins Klinikum Großhadern eingeliefert. Sein Fahrrad wurde von der Streife nach Hause gebracht. Seinen Hund, der sich gegenüber den Polizisten als sehr verträglich erwies, übergaben diese einem Nachbarn, der sich um das Tier kümmerte.

Am heutigen Montag war der gestürzte Radfahrer nach Mitteilung des Klinikums glücklicherweise wieder bei Bewusstsein und ansprechbar.