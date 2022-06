Radfahrer mit Handy und Kopfhörern müssen bei Polizeiaktion in Gauting zahlen

Gautings uniformierte E-Bike-Streife mit Sebastian Lehndorfer (l.) und Niko Fink kontrolliert in der Aktionswoche Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern. © Polizei

Gauting - Das Wetter eignet sich nicht gerade zu häufigen Radfahrten in der „Aktionswoche Fahrrad“. Trotzdem verwarnt die Polizei Gilching einige Verkehrsteilnehmer. Warum sie zahlen müssen.

Die in der vergangenen Woche durchgeführte Radlkontrollwoche der Polizeiinspektion Gauting fand insbesondere bei Radfahrenden eine durchwegs positive Resonanz. Aufgrund der nassen Witterung waren die zuvor angekündigten Kontrollen im Rahmen der „Gautinger Radlkontrollwoche“ schlicht und einfach aufgrund der geringen Anzahl von auf der Straße befindlichen Fahrradfahrer sehr eingeschränkt möglich und konnten nicht im gewünschten Umfang umgesetzt werden. Besondere Vorkommnisse gab es nicht zu vermelden, so die Polizei

Handy verschaffte im Straßenverkehr Ablenkung und das Hören lauter Musik mit Kopfhörern

In Zahlen liest sich das Ergebnis der festgestellten Verkehrsverstöße in der Aktionswoche folgendermaßen: Sieben Fahrradfahrer wurden wegen Ablenkung durch das Benutzen eines Handys beziehungsweise wegen in beiden Ohren getragener Kopfhörer mit lauter Musik mit jeweils 55 beziehungsweise 15 Euro verwarnt.

Auch Geisterradler sind in Gauting unterwegs

Zwei Fahrradfahrende wurden wegen des Befahrens eines Radwegs mit jeweils 20 Euro verwarnt, weil sie in die falsche Richtung als sogenannter Geisterradler fuhren. Was die wenigsten wissen, dass bei einer hinzukommenden Behinderung von entgegenkommenden in die richtige Richtung fahrenden Radfahrern die zu zahlende Strafe auf 25 Euro, bei Gefährdung sogar auf 30 Euro ansteigen kann. Wird beim in die falsche Richtung auf dem Radweg fahren ein Unfall verursacht werden Radfahrende sogar mit 35 Euro zur Kasse gebeten.

Betrunken im Sattel

Insgesamt wurden letzte Woche 75 Fahrradfahrende einschließlich Benutzer von Pedelecs kontrolliert. Hinzu kamen sieben E-Scooter-Fahrer, bei denen keine Beanstandungen insbesondere hinsichtlich des Konsums von Alkohol festzustellen waren. Interessant war zudem die Erkenntnis, dass sich beim Anblick und dem Erkennen der erstmals eingesetzten uniformierten E-Bike-Streife die Verkehrsmoral der Radfahrenden gleich signifikant zu bessern schien.

Polizisten auf Rädern kommunizieren mit Radfahrern auf Augenhöhe

Ein willkommener Nebeneffekt war zudem, dass die beiden radelnden Polizisten den Verkehrsteilnehmern gewissermaßen auf Augenhöhe“ begegneten und so schneller mit den Bürgern ins Gespräch kamen als das aus dem Fenster eines Dienstwagens heraus der Fall gewesen wäre. Auch wenn die Aktionswoche „Fahrrad“ hieß wurden wie angekündigt auch Kontrollen von Autofahrern durchgeführt, dabei wurden noch zwei Verstöße, einmal wegen dem Konsum von Marihuana und einmal wegen Alkohol dem Überschreiten der 0,5 Promille-Grenze, festgestellt.

Resümierend ist festzustellen, dass das Motto der Kontrollen „Fahrtüchtigkeit im Blick“ auf eine überaus positive Resonanz bei den allermeisten Verkehrsteilnehmern stieß. Schon jetzt kann gesagt werden, dass künftig weitere Kontrollen dieser Art in Gauting forciert werden. (kb)