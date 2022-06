Radfahrer stürzen am Starnberger See mit zum Teil schweren Folgen

In Percha verletzt sich ein Pedelecfahrer bei einem Sturz schwer. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Starnberg/Pöcking - Zwei Fahrradunfälle ereignen sich am Samstag am Starnberger See. Ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei schönem Ausflugswetter kam es am Samstagnachmittag im Zuständigkeitsbereich der Polizei Starnberg zu zwei Fahrrad-Unfällen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf einem Feldweg nahe des Seeufers in Pöcking. Eine 61-jährige Frau bremste zu stark und kam daraufhin mit ihrem Fahrrad zu Sturz. Die Touristin wurde laut Polizei leicht verletzt ins Klinikum Starnberg verbracht.

Helm bewahrt Pedelec-Fahrer in Percha vor schweren Kopfverletzungen

Beim zweiten Verkehrsunfall wurde der Radfahrer (68) mit schweren Verletzungen in eine Münchner Klinik eingeliefert. Im Kurvenbereich der Berger Straße im Starnberger Ortsteil Percha kam der Urlauber mit seinem Pedelec von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Ein getragener Fahrradhelm bewahrte ihn vor schweren Kopfverletzungen.

An beiden Fahrrädern entstand leichter Sachschaden. (kb)