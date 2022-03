Radfahrer stürzt in Feldafing und wird in Klinik geflogen

Zu einem Fahrradunfall kam es am Samstag in Feldafing. Der Radfahrer wurde in eine Klinik geflogen. © K. Schmitt/imago-images/Symbolfoto

Feldafing - Das schöne Wetter nutzt ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg am Samstag für einen Fahrradausflug. In Feldafing stürzt er und hat anschließend Gedächtnislücken.

Am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr fuhr der Verkehrsteilnehmer in Feldafing Richtung der Thurn-und-Taxis-Straße. Hierbei verlor er auf dem Schotterweg die Kontrolle über sein Fahrrad, weshalb er stürzte. Wie die Polizei angibt, klagte der Mann anfangs nur über Schmerzen in der Schulter.

Verletzter Radfahrer wird mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Im weiteren Verlauf hatte er jedoch Erinnerungslücken an den Vorfall. Auf Grund dessen wurde er zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht. Der Schaden am Fahrrad wird durch die eingesetzten Beamten auf etwa 200 Euro geschätzt.

Fahrradhelm hat 54-Jährigen vor Schlimmerem bewahrt

Der getragene Fahrradhelm wurde durch den Sturz ebenfalls beschädigt und hat den Geschädigten vermutlich vor schlimmeren Kopfverletzungen bewahrt.