Radfahrer stürzt in Starnberg und muss ins Krankenhaus

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ein 83-jähriger Radfahrer stürzt am Rieder Weg in Starnberg. Der Rettungsdienst bringt ihn ins Krankenhaus.

Passiert ist der Unfall laut Polizei am Donnerstag, 1. Juni, gegen 12.50 Uhr. Der Senior aus Starnberg fuhr in Richtung Gut Rieden. Dabei kam er ohne Fremdbeteiligung zu Fall und erlitt Schürfwunden am Knie.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand nur minimaler Schaden. (kb)