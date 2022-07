Radfahrer übersieht in Starnberg Stoppschild und erleidet schwerste Verletzungen

Ein Rennradfahrer aus Gräfelfing übersieht in Starnberg ein Stoppschild und fährt mit hoher Geschwindigkeit in einen Pkw. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Starnberg - In Starnberg übersieht ein 23-jähriger Rennradfahrer ein Stoppschild und fährt ungebremst in einen Pkw. Er erleidet schwerste Kopfverletzungen.

Am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 23- jähriger Mann aus Gräfelfing mit seinem Rennrad die Kreisstraße von Hadorf in Richtung Perchting. Zur gleichen Zeit befuhr ein 28- jähriger Mann aus Andechs mit seinem Pkw die Andechser Straße in Perchting von Andechs kommend in Richtung Starnberg. Der Radfahrer hat an der Kreuzung ein Stoppschild zu beachten. Nach Aussage mehrerer unbeteiligter Zeugen fuhr der Radfahrer ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dabei soll er auch eine nicht geringe Geschwindigkeit gehabt haben.

Radfahrer kommt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

In dem Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Pkw. Der Radfahrer zog sich trotz Helm schwerste Kopfverletzungen zu und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Da mit seinem Ableben zu rechnen war, wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Des Weiteren wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein 7.400 Euro. Die Kreuzung war längere Zeit zur Unfallaufnahme gesperrt. (kb)