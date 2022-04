Radfahrer verletzt sich bei Unfall an Supermarkt-Parkplatz in Starnberg

Bei einem Unfall an einem Supermarkt-Parkplatz in Starnberg stürzt ein 77-jähriger Radfahrer. © 7aktuell.de Walter/Imago/Symbolfoto

Starnberg - Am Edeka-Parkplatz in der Leutstettener Straße in Starnberg stoßen ein Auto und ein Radfahrer zusammen.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag, gegen 10.10 Uhr. der 39-jährige Autofaher aus Starnberg wollte vom Parkplatz in die Leutstettener Straße einbiegen. Zur selben Zeit war aus Richtung Bahnhof Nord ein 77-jähriger Mann aus Starnberg mit dem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg in Richtung Gautinger Straße unterwegs. In der Grundstückseinfahrt kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad.

Fahrlässige Körperverletzung

Der Radfahrer kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, dies konnte er aber noch am selben Tag verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Fall wird aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung der Staatsanwaltschaft vorgelegt, aber auch der Radfahrer hat eine Ordnungswidrigkeit begangen. Er hätte diesen Weg nicht fahren dürfen, da der Radweg nur von der Gautinger Straße in Richtung Bahnhof Nord für den Radverkehr zugelassen ist.