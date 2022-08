Radfahrer biegt ohne Handzeichen ab und wird angefahren

In Starnberg prallen ein Motorradfahrer und ein Radfahrer zusammen. Beide stürzen. (Symbolbild). © IMAGO / SKATA

Starnberg - Ein Radfahrer gibt beim Abbiegen kein Handzeichen und wird von einem Motorradfahrer überholt. Es kommt zur Kollision. Beide stürzen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 15.05 Uhr. Ein 67-jähriger Mann aus Starnberg fuhr mit seinem Fahrrad die Hanfelder Straße in Starnberg stadtauswärts. Kurz vor dem Ortsende wollte er vom Fahrradschutzstreifen nach links auf den dortigen Radweg auffahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 53-jähriger Mann aus Gauting mit seinem Motorrad die Hanfelder Straße ebenfalls stadtauswärts.

Radfahrer und Motorradfahrer verletzen sich

Als der Radfahrer ohne Handzeichen zu geben abbiegen wollte, wurde er vom Motorrad überholt. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide stürzten zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war aber nicht notwendig. An den Fahrzeugen konnte kein Schaden festgestellt werden. Sowohl am Motorrad als auch am Fahrrad entstand Schaden. Beim Motorrad wurde die rechte Seite zerkratzt (rund 7.000 Euro Schaden) und beim Fahrrad das Hinterrad verbogen.(kb)