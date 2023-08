Radfahrerin stürzt in Wartaweil beim Überholen von Fußgängern

Die Polizei sucht Zeugen des Radunfalls am Ufer des Ammersees bei Wartaweil. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Herrsching – Eine 78-jährige Radfahrerin will nahe dem Froschgartl in Wartaweil an Fußgängern vorbeifahren und stürzt beim Bremsvorgang.

Ereignet hat sich der Unfall am Sonntagabend gegen 18 Uh nahe des Kiosk Froschgartl am Uferweg des Ammersee. Die Fahrradfahrerin wollte zwischen drei Fußgänger durchfahren. Unvermittelt wechselte eine Fußgängerin jedoch die Seite zu Mann und Kind. Aufgrund dessen musste die Fahrradfahrerin abbremsen, geriet ins Straucheln und stürzte die Böschung hinunter. Passanten kamen ihr zur Hilfe. Sie verletzte sich laut Polizei an der Schulter und am Knie und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen des Fahrradunfalls nahe Herrsching bitte melden

Die Polizei Herrsching bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 08152/93020 zu melden. (kb)