Radfahrerin verliert in Starnberg Kontrolle über selbstgebautes E-Bike

Lebensbedrohliche Verletzungen

Starnberg - Ins Krankenhaus eingeliefert wird eine 76-jährige Frau, die beim Sturz mit dem selbstgebauten E-Bike mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlägt.

Der Eigenumbau ihres Fahrrades zu einem E-Bike wurde der Seniorin zum Verhängnis. Laut Polizei fuhr sie am Montag gegen 10 Uhr von Leutstetten in Richtung Oberdill. Im Bereich von Gut Schwaige verlor sie die Kontrolle und fuhr in den Straßengraben. Dabei schlug sie mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

E-Bike fährt, ohne dass die Fahrerin treten muss

Nach Angaben entgegenkommender Zeugen war die E-Bike-Fahrerin vor dem Unfall sehr zügig unterwegs. Bei der Aufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass das Rad in Eigenleistung derart umgebaut wurde, dass es eigenständig fahren konnte, ohne dass die Fahrerin selbst treten musste. Es wird vermutet, dass die relativ hohe Geschwindigkeit dazu führte, dass das Rad instabil wurund die Starnbergerin das Rad nicht mehr kontrolliert fahren konnte.

Sie wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrrad sichergestellt und einer Untersuchung zugeführt. (kb)