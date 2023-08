Radtour von Tutzing zur Säulenhalle STOA169 in Polling

Der ADFC lädt zur Radtour von Tutzing nach Polling ein. Dort wird die Säulenhalle STOA169 besucht. (Symbolbild) © Imago

Tutzing - Aufsitzen und mitradeln von Tutzing zur Säulenhalle in Polling können Hobbyradler am Samstag mit dem ADFC.

Eine Halle der Kunst mitten in der Natur, getragen von über 121 individuell gestalteten Säulen, geschaffen von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt – Kunst und Natur vereint, mitten im Voralpenland. So beschreibt der ADFC das Ziel seiner Radtour am Samstag, 19. August, zur Säulenhalle STOA169, idyllisch gelegen nahe Polling.

Treffpunkt ist um 9 Uhr am Rathaus Tutzing, dann geht es über Kampberg (Treffpunkt etwa 9.20 Uhr an der Bahnschranke) und Wielenbach an die Ammer, die über Weilheim und Oderding zur Künstlersäulenhalle führt. Dort übernimmt das Team der Säulenhalle STOA169 und führt durch das einzigartige Kunstprojekt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen geht es über das Magnetsrieder Hardt und den Haarsee zurück nach Tutzing. Ankunft ist dort gegen 17 Uhr.

Die Kosten für die Führung durch die STOA 169 betragen zehn Euro. Anmeldung wird unter adfc-tutzing@online.de erbeten, Die Anmeldung wird bestätigt. Geleiet wird die Tour von Sonja Bonneß und Claus Piesch. (kb)