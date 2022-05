Rätselspaß in der Stadtbücherei Starnberg

Teilen

Ein Rätselspiel auf einem Smartphone. © Christoph Dernbach/dpa

Starnberg - Die Stadtbücherei Starnberg hat kurzfristig folgende Termine für das beliebte Escape Game, bei dem alle Hobbydetektive ihre Rätselfähigkeiten unter Beweis stellen können, zu vergeben.

Das erwartet die Besucher

Sie wollten sich kurz vor der Schließung in der Bücherei noch mit Medien eindecken und stellen fest: Sie wurden eingesperrt! Bei diesem spannenden Knobelspaß müssen Sie und Ihre Teammitglieder Rätsel lösen, Hinweise finden und klug kombinieren, um innerhalb von 60 Minuten das Büchereigebäude wieder zu verlassen. Sollten Sie einmal Hilfe benötigen, ist während des Spiels stets eine Mitarbeiterin anwesend.

Die Teilnahme ist für Familien und Gruppen von drei bis sechs Personen ab 10 Jahren möglich. Ein Durchgang dauert maximal 60 Minuten. Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet pro Person fünf Euro. Die Anmeldung ist unter buecherei@starnberg.de oder Tel.: 08151/3049 möglich. Bitte beachten Sie, dass in den Räumlichkeiten der Stadt Starnberg weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht besteht. Bei Fragen können Sie sich während der Öffnungszeiten unter Tel: 08151/3049 an das Büchereiteam wenden oder eine E-Mail an buecherei@starnberg.de schreiben.

Kreisbote