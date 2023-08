Randalierer in Gilchinger Schnellrestaurant löst Polizeieinsatz aus

Nachts um 0.30 Uhr

Gilching - Zu einem größeren Polizeieinsatz der Polizei Gauting kam es in der vergangenen Nacht gegen 0.30 Uhr in einem Schnellrestaurant an der Landsberger Straße in Gilching.

Der Grund für den Einsatz war die Mitteilung eines 31-jährigen Angestellten des Schnellrestaurants, ein kräftiger Mann würde im Lokal randalieren, zudem sei dieser äußerst aggressiv gegenüber Personal und Gästen aufgetreten und nicht mehr Herr seiner Sinne. Des Weiteren würde der Mann ungeniert Marihuana im Lokal konsumieren. Daraufhin wurden mehrere Streifen aus Gauting und von benachbarten Dienststellen in Marsch gesetzt, um die Situation vor Ort zu klären.

Beim Eintreffen der Polizisten konnte der besagte laut um sich schreiende Mann, bei dem sich um einen 31-jährigen polnischen Staatsangehörigen handelte, relativ rasch beruhigt werden. Sein Zorn richtete sich gegen das Personal der Schnellimbisskette, da er die bevorstehende Schließung des Lokals nicht akzeptieren wollte. Aufgrund der Mitteilung über seinen angeblichen Marihuana- Konsum im Lokal wurde der 31-jährige in Gilching wohnende Mann eingehend und gründlich nach Betäubungsmitteln durchsucht. Die Durchsuchung verlief jedoch negativ, das heißt, es konnten keinerlei Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden werden.

Im Anschluss sprach der 31-jährige Restaurantleiter dem 31-jährigen Polen ein Hausverbot für das Schnellrestaurant aus. Da es nach den Angaben des Restaurantleiters zu keinerlei Sachbeschädigungen oder Körperverletzungsdelikten durch den Randalierer gegenüber Mitarbeitern oder Gästen gekommen sei, wurden dieser durch die Polizisten aus dem Lokal geleitet und durfte anschließend nach Hause gehen.