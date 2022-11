Rauschgiftkontrolle am Kurparkschlösschen in Herrsching

Jugendliche am Herrschinger Kurparkschlösschen verhalten sich auffällig. Bei einer Kontrolle findet die Zivilpolizei Rauschgift. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa/Illustration

Herrsching - Ein Jugendlicher flüchtet, als er von zivilen Polizisten bei einer Rauschgiftkontrolle am Herrschinger Kurparkschlösschen angesprochen wird. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag fand im Bereich der Polizeiinspektion Herrsching eine Rauschgiftkontrollaktion mit der Bereitschaftspolizei Dachau statt. Alle Beamten waren hierbei in ziviler Kleidung eingesetzt. Gegen 17 Uhr sollte eine Gruppe Jugendlicher vor dem Kurparkschlösschen in Herrsching einer Personenkontrolle unterzogen werden, da sich diese auffällig verhielten. Nachdem die Jugendlichen durch eingesetzte Beamte angesprochen wurden, ergriff eine männliche Person die Flucht.

Flüchtiger Jugendlicher entwischt der Polizei nach kurzer Verfolgung in der Baderstraße in Herrsching

Nach kurzer Verfolgung gelang es dem unbekannten Jugendlichen in der Baderstraße zu entwischen. Er hatte jedoch nicht mehr genug Zeit seine Marihuana einzupacken, welches er im Kurpark zurück gelassen hat. Es handelt sich jedoch nur um eine geringe Menge.

Ermittlungsverfahre gegen junge Frau eingeleitet

Bei einer weiblichen Jugendlichen, welche sich in der Personengruppe befand, konnte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Da der Besitz von Marihuana nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten ist, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Herrsching, Telefon 08152/93020 zu melden. (kb)