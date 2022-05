Realschule Herrsching ist in Informatik spitze

Von: Petra Straub

Teilen

Organisatorin Veronika Stock mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Daniela Zusel, Paula Würfel, Leona Kröll, Christian Schmitz, Joschua Scholz, Laurenz Mittermaier, Franz Haas und Mia Schroeter (v.l.) waren beim deutschlandweiten Informatikwettbewerb „Informatik-Biber“ erfolgreich. © Realschule Herrsching

Landkreis – Die Realschule Herrsching schafft es bei Deutschlands größtem Informatikwettbewerb „Informatik-Biber“ an die Spitze.



Welchen Weg muss die auf dem Bild dargestellte Schildkröte gehen, um ihren kompletten Garten abzugrasen, wenn sie jedes Feld nur einmal betreten darf? Welche Wassersperren muss der Müller schließen, damit er in Ruhe Räder in seine Wassermühlen einbauen kann? Beim Informatik-Biber 2021 setzten sich Schülerinnen und Schüler mit altersgerechten informatischen Fragestellungen auseinander, die durch logisches und strukturelles Denken gelöst werden konnten. Besonders erfreulich war der Mädchenanteil von 46 Prozent.



830 Teilnehmende aus Herrsching

Teilgenommen haben 428.856 Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen im In- und Ausland. 830 davon stellte allein die Realschule Herrsching. Sie ist damit eine der teilnahmestärksten Schulen und mit dem 17. Platz die beste Realschule bundesweit, weshalb sie von den „Bundesweiten Informatikwettbewerben“ (BWINF) als Veranstalter ausgezeichnet wurde. Zweimal ging ein erster Platz an Schülerinnen und Schüler der Realschule und siebenmal ein zweiter Platz. Von dem Preisgeld in Höhe von 300 Euro kaufte die Schule zwei Drohnen für den Einsatz im Unterricht und in Wahlfächern.



Vom Preisgeld werden Drohnen für den Unterricht erworben

„Wir danken der Realschule Herrsching, allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern und insbesondere den verantwortlichen Lehrkräften für ihr großartiges Engagement anlässlich des diesjährigen Informatik-Bibers. Der Wettbewerb hat das Ziel, junge Menschen für Informatik zu begeistern. Mit der herausragenden Teilnahmezahl wurde dieses Ziel an der Realschule Herrsching mehr als erfüllt, und das in diesen schwierigen Zeiten“, erklärt BWINF-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Pohl. „Wir sind stolz darauf, beim Thema Informatik zu den engagiertesten Schulen im Bundesgebiet zu zählen“, freuen sich Schulleiter Herr Schmitz und IT-Lehrkraft Veronika Stock, die die Teilnahme organisierte. (kb)