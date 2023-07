Gemeinschaftsprojekt mit dem Pöckinger Sportpark

Regionalbaupreis: Auszeichnung für das Beccult in Pöcking

Glückliche Gesichter: (v.l.) Architekt Tom Frank, 2. Bürgermeister Albert Luppart, Staatsminister Christian Bernreiter, Bauamtsleiterin Mirjam Heuer und Veranstaltungsleiterin Beccult Britt Grobholz. © Harry Schindler

Pöcking - 14 Projekte in Bayern werden mit dem „Regionalen Holzbaupreis der Staatsregierung“ ausgezeichnet. Auch das Beccult in Pöcking.

Die Folgen des Klimawandels sind in Bayern bereits deutlich spürbar. Die Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Freistaat bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu machen. Dabei kann neben anderen Baustoffen auch die Verwendung von Holz im Hochbau aufgrund seiner langfristigen Bindung von CO2 einen Beitrag leisten. In den Kommunen, Landkreisen und Bezirken sowie beim Bau von Schulen und Kindergärten findet Holz als Baustoff bereits vielfältige Verwendung. Die Bayerische Staatsregierung hat vor diesem Hintergrund im Dezember vergangenen Jahres den „Regionalen Holzbaupreis der Staatsregierung“ ausgelobt, um das besondere Engagement vieler Bauherren zu würdigen. Am 7. Juli überreichte Bayerns Bauminister Christian Bernreiter im Straubinger Nawareum die Auszeichnung für insgesamt 14 Projekte in ganz Bayern.

Beccult in Pöcking zeigt den gelungenen Einsatz des Baustoffs Holz

„Ich freue mich, heute den Regionalen Holzbaupreis als Anerkennung für den gelungenen Einsatz des Baustoffes Holz bei den vielfältigsten Bauaufgaben verleihen zu können. Der Freistaat ehrt so nicht nur das besondere Engagement der Bauherren für den Klimaschutz, sondern zeichnet damit auch 14 herausragende Projekte aus, die deutlich machen, wie vielfältig, ästhetisch und zugleich klimaschonend mit Holz gebaut werden kann“, so Bernreiter in seiner Ansprache an die zahlreichen Gäste im Nawareum. Bernreiter war dabei auch wichtig zu betonen, dass der Regionale Holzbaupreis andere Baustoffe nicht abwerten soll: „Jedes Projekt hat seinen passenden Baustoff, der bedarfsgerecht zum Einsatz kommt.“



Die Preisträger wurden mit Unterstützung der Bayerischen Architektenkammer in regionalen Jurys aus insgesamt 146 Bewerbungen ausgewählt. Darunter ist das Beccult, Haus der Vereine, in Pöcking. Gebaut wurde es von der Gemeinde Pöcking, Architekt ist das Büro Frank und Probst Architekten in München. Im Haus der Bürger gibt es einen Saal, das Herzstück der Anlage ist. Ein Ort, in dem klare Formen und ein zeitgemäßer Umgang mit der Tradition der Holzbauweise vorherrschen. Das sind Eigenschaften die das neue Haus der Bürger und Vereine ausmacht.

Gemeinschaftsprojekt mit dem Pöckinger Sportpark

Das Projekt wurde im Rahmen eines Architektenwettbewerbs als Gemeinschaftsprojektes zusammen mit der Erweiterung des Sportparks Pöcking entwickelt. Es handelt sich um zwei Gebäude. Das Haus der Bürger und das Haus der Vereine, die sich um einen baumstammen Platz anordnen, bilden eine zentrale Fläche und können von Bürgern und Vereinen auch als Biergarten genutzt werden.

Es stellt eine in jeder Hinsicht überzeugende Lösung dar, so die Jury. Es werde abgerundet mit der Nutzung regenerativer Energie. Vorbildlich seien die beiden Gebäude im Sinne eines inklusiven Baus barrierefrei gestaltet worden. Das Objekt zeige nicht nur die Verwendung von Holz als Baustoff, sondern insbesondere auch dessen Leistungsfähigkeit. (kb)