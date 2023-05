Regionalmanagement München Südwest hat zur 2. Radexkursion geladen

Ein Schatz an lokalen Einzigartigkeiten

Lochham/Krailling/Planegg – Am Montag fand eine weitere Fahrradexkursion des Vereins Regionalmanagement München Südwest (RMMSW e.V.) mit dem Thema „Stadt und Freiraumlichtung“ satt. Bei herrlichem Wetter konnten die beiden Regionalmanagerinnen Janina Laube und Verena Trautmann zusammen mit der Landschaftsarchitektin Sophia Hartwig elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Mitgliedskommunen des Regionalmanagementvereins am S-Bahnhof Lochham begrüßen. Neben dem Neurieder Bürgermeister Harald Zipfel waren Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter aus Gauting, Krailling und Planegg gekommen, ebenso wie Vertreter der Landeshauptstadt München und des örtlichen Naturschutzes.

Die Exkursionen sind Teil des Projekts „Regionaler Landschaftspark Würm“, das im Rahmen der Förderrichtlinie Landesentwicklung (FöRLa) vom Bayerischen Wirtschaftsministerium und der Regierung von Oberbayern für insgesamt drei Jahre gefördert wird. Ziel ist es, eine gemeinsame landschaftsplanerische Zielvorstellung zu entwickeln, vorhandene Freiraumpotentiale der Region aufzuzeigen und miteinander zu verknüpfen. Für das Projekt wurde eine Dienstleistergemeinschaft beauftragt, die im Herbst 2022 ihre Arbeit mit einer Bestandsaufnahme und kommunalen Abfragen zu laufenden Projekten begonnen hat.



Um nun das gemeinsame, interkommunale Projekt voranzubringen, die Ziele zu kommunizieren und weiteren Input zu Freiraumpotentialen und -Verknüpfungen zu identifizieren, fanden jetzt im Mai zwei Fahrradexkursionen statt. Bereits am 8. Mai radelte bereits eine Gruppe von Gauting nach Germering, nun also am vergangenen Montag von Lochham über Pasing und Hadern, Martinsried und Krailling nach Planegg, insgesamt knappe 17 Kilometer.



An den einzelnen Haltepunkten erläutert die Landschaftsarchitektin Sophia Hartwig exemplarisch die Ergebnisse ihrer bisherigen Expertise zu den bestehenden und fehlenden Freiraumverbindungen in der Region. Sie zeigt Freiraumkorridore und Potentiale der landschaftlichen Vernetzung auf. Außerdem bringen sich die ortsansässigen, kommunalen Vertreter mit wichtigen und interessanten Informationen unter andeem zu bestehenden „Naturraumhighlights“ (zum Beispiel der „Stoawiesn“ in Planegg oder dem Landschaftspark Pasing) in die Diskussion ein. Deutlich wird dabei der besondere Charakter vieler dieser Grünräume, die einen Schatz an Biodiversität und lokalen Einzigartigkeiten beherbergen.



Die beiden Regionalmanagerinnen sind sehr zufrieden mit dem Ablauf der Exkursion: „Die gemeinsame Befahrung eines Teils unseres Vereinsgebiets trägt unmittelbar zur Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit bei. Der lockere, aber fachlich fundierte Austausch der Teilnehmenden untereinander ist wertvoll für eine gute Zusammenarbeit und den Erfolg des Projektes“.