Renoirs Wochen am Weßlinger See

Ludwina Seemann, Erich Rüba, Karla Strate, Ulrike Roos und Karin Mann (v.l.) betrachten die Gemälde, die Pierre-Auguste Renoir in seiner Zeit am Weßlinger See gemalt hat. © Kirner

hat schon so manchen Künstler in seinen Bann gezogen. Vor gut 100 Jahren verbrachte auch der impressionistische Maler Pierre-Auguste Renoir mit seiner Familie ein paar Wochen am See. Weßlings Kulturgruppe um Ulrike Roos nahm das zum Anlass und drehte mit Geflüchteten und Weßlingern den Kurzfilm „Auguste Renoir und seine Zeit in Weßling“. Ideengeber waren Ortshistoriker Erich Rüba und eine Biografie des Malersohns. Im Pfarrstadel stellten die Initiatoren und Mitwirkenden am ersten Oktoberwochenende das Werk im Rahmen einer Ausstellung der Öffentlichkeit vor.

Gesang, Streit, ein Aufschrei, es platscht und die Zuschauer des 23-Minütigen Streifens über Renoirs Wochen am Weßlinger See brechen in schallendes Gelächter aus. Die Szene in dem Kurzfilm stellt eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1910 nach, in dem Pierre-Auguste Renoir (dargestellt von Gottfried Weber) mit Familie ein paar Wochen in der Kommune verbrachte, erzählt Ulrike Roos. Der Maler hatte Wilhelm Mühlfeld (Florian Volkmann) beauftragt, Ziehtochter Renée Rivière (Gisela Leprince) in die Gesangskunst einzuweisen. Was diese recht leidenschaftslos über sich ergehen ließ, bis Mühlfeld ungeduldig wurde, ausholte und nach ihr schlug – und die Flucht der Dame im Weßlinger See endete. „Da sie nicht schwimmen konnte, musste ihr Lehrer völlig angezogen hinterherspringen und sie wieder herausfischen“, zitierte Erich Rüba in seiner Dokumentation „Heinrich Brüne – Erinnerungen an Renoir“ den Kunsthistoriker Julius Meier-Graefe.



Vor rund fünf Jahren unterhielt Rüba sich mit Roos, die sofort für das Thema Feuer fing. Damals war die Idee des vergangene Woche mit dem Integrationspreis ausgezeichneten Kurzfilms mit 60 Mitwirkenden geboren, in dem auch Asylbewerber partizipierten. Roos engagierte Filmemacher T. Lienke und schrieb das Drehbuch „auf Basis der Publikation von Erich Rüba und des Buches von Renoirs Sohn Jean-Auguste Renoir“, betont die Weßlingerin. Beim Schreiben hielt Rüba sich übrigens streng an die Dorfgeschichte, nicht an die im Ort kursierenden Dorfgeschichten. Den Unterschied erklärt er so: „Das, was man sich so erzählt, ist zwar ergiebiger und meistens unterhaltsamer, aber eben oft auch nicht wahr.“



Die Zufälle spielten ihm Menschen zu, die Rüba mit Bildern und Erinnerungen aushalfen, sagt er. So traf der Kurator der Gemeindegalerie auf eine Dame, die ihm unter anderem ein Foto des Wohnzimmers Thurneyssens in München schenkte. Darauf zu sehen ist die in Weßling gemalte Auftragsarbeit für den Kunstsammler Friedrich Thurneyssen (dargestellt von Peter Weiß) „Frau Thurneyssen und ihre Tochter“. Dieses Bild war der Auslöser dafür, dass Renoir neben anderen Berühmtheiten in Weßling ein Stück Zeitgeschichte schreiben sollte. Entstanden ist das Gemälde in der Ettenhofener Straße im Atelier des Künstlerkollegen Heinrich Brüne (gespielt von Horst Boeddeker).



Unablässig öffnete und schloss sich am Sonntag die Eingangstür und weitere Besucher strömten in die Ausstellung. Im ersten Stock lief der Film in Dauerschleife und jeder hatte in irgendeiner Form etwas beizutragen. Der eine erkannte einen Darsteller, die andere eine Szene aus Rübas Buch und noch andere schüttelten eine dieser Dorfgeschichten aus dem Ärmel. Unter den Gästen war Ludwina Seemann. Die 82-Jährige konnte beim Blick auf die Auftragsarbeit sehr gut nachempfinden, was die dreijährige Tochter Thurneyssens für das Gemälde durchlebt haben muss. Schließlich saß sie selbst als Dreijährige für Brüne Modell. Die Erinnerung daran? „Ich musste sehr lange sitzen.“ Karla Strate unterhielt sich derweil angeregt mit Erich Rüba. Sie hatte in der Zeitung über die Ausstellung erfahren und wurde neugierig. Schließlich ist sie die Enkelin des einstigen Schullehrers Felix Besold (gespielt von Stefan Troberg), der mit seiner Familie auszog, damit Renoir mit seiner Familie in die Lehrerwohnung ziehen konnte. „Meine Mutter war damals neun Jahre alt und hat viel mit Renoirs Kindern gespielt“, sagt die 92-Jährige. Somit ist Strate eine weitere dieser zufälligen Begegnungen, die Rübas Werk erneut um die eine oder andere Dorfgeschichte erweitern könnte.



Die DVD des Renoir-Films kann per E-Mail roosrosen@bayern-liest.de bei Ulrike Roos oder info@nbh-weßling.de bei der Nachbarschaftshilfe zum Selbstkostenpreis bestellt werden.

Michèle Kirner