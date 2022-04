Rentnerin aus Gauting verursacht bei Unfall eine Kettenreaktion

Beim Rückwärtsfahren baut eine Rentnerin aus Gauting einen Unfall. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Gauting - Am Montagnachmittag rutscht eine 80-jährige Autofahrerin aus Gauting in der Paul-Hey-Straße von der Kupplung und richtet ziemlichen Schaden an.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 15.15 Uhr, als die Autofahrerin in Gauting mit ihrem Skoda am Straßenrand seitlich nach rechts hinten einparken wollte..

Autofahrerin aus Gauting fährt nicht nur über den Randstein

Dabei passierte der Rentnerin ein Mitgeschick, denn sie rutschte mit dem linken Fuß von der Kupplung, fuhr in der Folge rückwärts mit dem hintern rechten Reifen den Randstein hinauf und touchierte anschließend einen dort auf der Grünfläche stehenden Baum.

Durch den Aufprall wird ein Baum entwurzelt

Der Baum wurde durch die Wucht des Anstoßes des Pkw aus dem Erdreich gerissen, stürzte um und beschädigte dabei den in der Parklücke dahinter geparkten BMW einer 18-Jährigen Anwohnerin.

Der Baum fällt auf einen BMW einer 18-jährigen Frau

Durch das unfreiwillige Fahrmanöver wurde der hintere rechte Kotflügel des Skodas eingedrückt, der dabei entstandene Schaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Bei dem BMW der 18-Jährigen entstanden durch den umgefallenen Baum Lackkratzer im Bereich der Motorhaube und des linken vorderen Kotflügels, was ebenfalls einen Schaden von mehreren hundert Euro zur Folge haben dürfte.

Der entwurzelte Baum wurde laut Polizei durch den Bauhof der Gemeinde Gauting entfernt.