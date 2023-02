Repair-Café in Tutzing am Samstag wieder geöffnet

Wer Unterstützung bei der Reparatur von Haushaltsgeräten benötigt, kann sich in Tutzing jeden dritten Samstag im Monat beim Repair-Café Hilfe holen. (Symbolfoto) © Jochen Tack/Imago

Tutzing - Alles, was repariert werden muss kann am Samstag, 18. Februar, in den Kunstraum im Tutzinger Bahnhof gebracht werden.Das Repair-Café bietet Hilfe bei der Instandsetzung sowie Kaffee und Kuchen.

Jeden dritten Samstag im Monat wird dieser Service von 10 bis 13 Uhr angeboten. Sicher findet jeder noch etwas im Haus, was repariert wieder Freude macht und somit nicht entsorgt werden muss. Oder man genießt einfach Kaffee und Kuchen bei fröhlicher Atmosphäre. Alle sind herzlich willkommen!

Haushaltsgeräte, Computer und Fahrräder werden repariert

Das Repair-Café ist für jeden, der/die etwas zu reparieren hat oder sogar selber ein Händchen für Reparaturen hat. Ob defekte Haushaltsgeräte, Computer, Fahrräder, Spielsachen, Kleidung, Kleinmöbel, stumpfe Messer ... einfach vorbeischauen und mitbringen.

Erfahrene Elektriker, Mechaniker, Schreiner und Schneider/innen helfen kostenlos bei allen möglichen Reparaturen und zeigen auch, wie man sich am besten selbst helfen kann. Die Fachleute wissen fast immer eine Lösung. Gegen eine kleine Spende können dazu hausgemachten Kuchen und eine Tasse Kaffee oder Tee genossen werden.

Repair-Café in Tutzing sucht Helferinnen und Helfer

Repair-Café Tutzing ist eine Initiative, die das Reparieren als Alternative zum Wegwerfen fördert. Die Initiatoren organisieren monatlich an einem Samstag das Repair-Café. Einwohner von Tutzing können mit ihren kaputten Gegenständen hierher kommen, um sie hier vor Ort, gemeinsam mit ehrenamtlichen Reparateuren, wieder in Ordnung zu bringen. Das Repair-Café Tutzing kann noch mehr geschickte Ehrenamtliche aus der Umgebung gebrauchen. Mach auch mit!

Repair Café Tutzing sucht Menschen mit verschiedenen Begabungen, die während der Repair-Café-Treffen als Reparaturexperte dabei sind. Wir suchen vor allem Menschen die sich auskennen mit Kleidung/Textil verschiedene Objekte, elektrischen Geräten, Möbeln sowie Computer/Internet. Außerdem werden Menschen gesucht, die während der Treffen die Rolle des/der Gastgebers/-in übernehmen. Sie sorgen für Kaffee und Tee, heißen die Besucher willkommen und sind Ansprechpartner sowohl für die Besucher als auch für die Reparateure im Repair-Café. Nähere Informationen werden online unter repaircafe-tutzing@posteo.de erteilt. (kb)