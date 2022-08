Rettungskräfte suchen mit Hochdruck vermissten Schwimmer im Starnberger See

Im Starnberger See wird ein vermisster Schwimmer gesucht. Er stieß am Sonntagnachmittag mit einem Motorboot zusammen. © Kreiswasserwacht Starnberg

Starnberg - Seit Sonntagnachmittag suchen Rettungskräfte im Starnberger See einen vermissten Schwimmer. Der 32-jährige Mann kollidierte mit einen Motorboot. Heute wird die Suche fortgesetzt.

Der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurde am Sonntagnachmittag ein tragischer Unfall auf dem Starnberger See mitgeteilt. Demnach soll es gegen 14.45 Uhr eine Kollision zwischen einem Motorboot und einem Schwimmer gegeben haben. Mehrere Insassen eines Schlauchbootes gaben an, dass ihr 32-jähriger Begleiter als einziger vom Boot aus zum Schwimmen in den See ging und dabei offenbar rund 300 Meter vor dem Ufer bei Kempfenhausen mit einem vorbeifahrenden Motorboot kollidierte und unterging.

60 Rettungskräfte suchen nach dem verunglückten Schwimmer im Starnberger See

Rund 60 Rettungs- und Einsatzkräfte suchten unter der Einsatzleitung der Wasserschutzpolizei Starnberg bis in die späten Abendstunden nach dem verunglückten Schwimmer. Die polizeilichen Suchmaßnahmen wurden durch ein Großaufgebot an umliegenden Rettungsorganisationen, acht Tauchern, einem Sonarboot, einem Polizeihubschrauber, dem Einsatz einer Unterwasserdrohne und Spürhunden unterstützt. Die groß angelegte Rettungsaktion blieb bis in den Abendstunden erfolglos.

Der verunglückte Schwimmer konnte bislang nicht geborgen werden. Die Suchmaßnahmen werden am heutigen Montag fortgesetzt. Die Wasserschutzpolizei Starnberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft München II ordnete die Sicherstellung des Motorbootes und ein unfallanalytisches Gutachten an.

Kreiswasserwacht Starnberg: Suche bislang erfolglos

Wie die Kreiswasserwacht Starnberg in einer Pressemitteilung erklärt, wurden nachdem die Rettungskräfte den Bereich um die Unfallstelle großräumig abgesucht hatten, noch einmal Boote mit Sonar auf den See geschickt. Außerdem wurde die Rettungshundestaffel der DLRG angefordert. Die Hunde können Personen auch unter Wasser wittern. Eine erste Feststellung auf dem Sonargerät konnten die sofort ins Wasser geschickten Taucher nicht bestätigen. Auch die Rettungshunde zeigten keine Reaktion.

Eine Personensuche unter Wasser ist immer von gewissen Unwägbarkeiten geprägt, erklärt Kreiswasserwacht-Pressesprecher Oliver Jauch. So lässt sich der Ort, an dem eine Person untergegangen ist, nur sehr schwer konkret lokalisieren, selbst wenn man sich unmittelbar an dieser Stelle befand. „Wer selbst schon einmal auf einem Boot oder Standup-Paddleboard auf dem Wasser lag, kennt das: schon minimale Wellen und Wind begünstigen, dass man von der Stelle wegtreibt, an der man sich befindet. Wieder exakt die selbe Stelle zu finden, ist dann nahezu unmöglich, zumal auch Fixpunkte fehlen und die veränderte Position dadurch nicht sofort auffällt.“

Zudem führen mögliche Strömungen dazu, dass Untergegangene gar nicht senkrecht nach unten sinken, sondern unter Umständen viele Meter weit weggetrieben werden. Dadurch lässt sich der abzusuchende Bereich nur sehr schwer abschließend festlegen. Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit musste die Suche am Sonntag schließlich gegen 21.30 Uhr abgebrochen werden, so die Wasserwacht. Die weiteren Suchmaßnahmen werden nun von der Polizei koordiniert.

Wasserwachten kamen bis aus Wolfratshausen und Taucher der Münchener Berufsfeierwehr

Im Einsatz waren laut Kreiswasserwacht bislang etwa 100 Kräfte folgender Organisationen: Die Wasserwachten Starnberg, Feldafing, Tutzing, Wolfratshausen, die DLRG Pöcking, die Feuerwehren Starnberg, Wolfratshausen und Taucher der Berufsfeuerwehr München, der Landrettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes, unterstützt durch die Bereitschaft Starnberg, ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber sowie eine Besatzung der Wasserschutzpolizei Starnberg. Eingesetzt waren auch die Anwärter zum Wasserretter der Kreiswasserwacht Starnberg, deren Kurs an diesem Sonntag an der Wasserrettungsstation Starnberg stattfand.

Kriseninterventionsteams des Bayerischen Roten Kreuzes aus Starnberg und München sowie der Johanniter Unfallhilfe betreuten die Angehörigen des Vermissten sowie die Besatzung des Motorbootes. Die Einsatzleitung lag beim Einsatzführungsdienst der Kreiswasserwacht Starnberg. (kb)