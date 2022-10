Figuren schnitzen, Filme drehen und die Steuer machen

Robert Rebele fertigt in Krailling prominente TV-Puppen

Von: Petra Straub

In seinen Werkstätten in Krailling ist Robert Rebele in seinem Element. Dort fertigt er Marionetten und Klappmaulpuppen und dreht mit den Kreaturen Filme fürs Internet und Fernsehen. © Rebele

Krailling – Mit 14 Jahren besuchte Robert Rebele das erste Mal eine Vorstellung des Marionettentheaters „Augsburger Puppenkiste“. Seither lassen ihn die Kreaturen, die mal lustig, mal traurig oder gar gruselig daher kommen nicht mehr los. Der 53-jährige Figurenbildner fertigt sie in Krailling für Theater, Film und Fernsehen und macht sie manchmal sogar zu großen Stars. Wie Tabaluga beispielsweise. Gerade sind seine Geschöpfe in Kraillinger Schaufenstern zu sehen.

Eigentlich ist Rebele gelernter Schauwerbegestalter. Doch schon als Jugendlicher hat er die kreative Arbeit mit unterschiedlichen Materialen geliebt und beim Gestalten von Marionetten und Klappmaulpuppen die Zeit vergessen. Anfangs schuf er mit Schulfreunden Marionetten aus Papier und Kleister und gestaltete damit eine Schulaufführung. „Grauenvoll“ hätten die Puppen ausgesehen, so seine Erinnerung. Sein kleiner Nachtwächter war dann schon etwas professioneller: „Ich habe in den Sommerferien Reise-Puppentheater besucht, bei der Augsburger Puppenkiste hospitiert und angefangen zu schnitzen und richtige Puppen zu fertigen“.

Robert Rebele schafft in Krailling Gesamtkunstwerke

Er machte sich selbstständig und vergrößerte das Angebotsspektrum später. Heute bietet er ein „Gesamtkunstwerk“, von der Fertigung der Puppen bis hin zum kompletten Film. So gibt es in seinem 500 Quadratmeter großen Betrieb im Kraillinger Gewerbebetrieb viele verschiedene Bereiche. Gerade arbeitet er an der Grafik zweier Filme, die er dieses Jahr für das Bayerische Gesundheitsministerium fertigte. „In zwei, drei Wochen sollen sie veröffentlicht werden“, so Rebele. Dann schildern die Streifen Kindern auf der Homepage des Ministeriums, wie das Immunsystem funktioniert und wie Impfungen wirken.

Spezialeffekte für Mystery-Serie und Film fürs Bayerische Gesundheitsministerium

Für die Mystery-Serie „Kohlrabenschwarz“, die er als eine Mischung aus Rosenheim Cops und Gebrüder Grimm beschreibt, produziert Rebele gerade Spezialeffekte. Die Filme werden nach Fertigstellung bei einem Streaming-Anbieter laufen.



Figuren schnitzen, Filme drehen und die Steuer machen

„Ich kann gut aufnehmen und bin technisch versiert“, erklärt er seinen Erfolg. Natürlich gehört auch Disziplin dazu, schließlich macht Rebele nicht alle anfallenden Arbeiten gleich gerne. Mal steht er an der Drehbank, fräst oder sägt, modelliert Figuren und schnitzt Marionetten. Mal kleidet er die Puppen ein, sitzt am Schnittplatz, im (Ton-)Studio oder im Büro an der Buchhaltung. Letztere Fähigkeiten hat ihm sein Großonkel, ein Steuerberater, beigebracht. Je nach Auftragslage arbeitet er dort ganz alleine – wie etwa in den Corona-Schließzeiten, als er sich eigenen Projekten widmete und fünf Filme für das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden schuf – oder mit mit einem entsprechend dem Projekt individuell zusammengestellten Team. „Es läuft alles über Mundpropaganda“, erzählt der Figurengestalter. Häufig erhalte er Folgeaufträge von zufriedenen Kunden.

Mut und Ideenreichtum sind gefragt im Beruf des Figurenbildners

Wenn er sich heute an die Arbeit macht, dann fließen vierzig Jahre Erfahrung ein. Natürlich gehört auch nach dieser langen Zeit das Scheitern dazu, schließlich ist jedes Produkt individuell. Die Kunst an der Sache sei, anschließend einen neuen Weg zu finden, es besser zu machen, um Neues entstehen zu lassen. „Dazu gehört Mut und Ideenreichtum“, so Rebele. Wenn er auf die vielen Jahre zurückblickt, bezeichnet er die 15 Jahre als prägend, in denen er intensiv fürs Fernsehen tätig war als prägend. Für die TV-Serie Tabaluga tivi hat er nicht nur Puppen entworfen und gefertigt, sondern auch dem Drachen Tabaluga eine Stimme gegeben und die Sendung moderiert. „Die Rolle hat mich stark beeinflusst und verändert“, sagt er, durch Tabalugas unerschöpflichen Optimismus und sein zusammenführendes Wesen.

Leichenpuppen für „Tatort“ und „Post Mortem“

Längere Zeit war Rebele auch mit dem Bereich Rechtsmedizin beschäftigt und hat beispielsweise Leichen-Puppen für die TV-Sendungen „Tatort“ und „Post Mortem“ gestaltet. Am schönsten sei für ihn „immer die aktuelle Arbeit“. Gerade sind das die Filme für das Gesundheitsministerium. Von der Idee über das Buch, die Ausstattung bis hin zu den Filmaufnahmen stammt alles aus der Hand von Rebele und seiner Projektkollegen.

Ausstellung in Kraillinger Schaufenstern

Diese Figuren sind zusammen mit vielen weiteren aktuell in Kraillinger Geschäften in der Margaretenstraße ausgestellt. Denn dort feiert der Verein „Kultur in Krailling“ (KIK) gerade 20-jähriges Jubiläum und hat Robert Rebele eingeladen, in diesem Rahmen seine Werke zu zeigen. Weil das Interesse an den Objekten so groß ist, hat man kurzer Hand entschieden, die Schau bis Ende des Monats zu verlängern. „Die Figuren kommen unwahrscheinlich gut an“, so Rebele, viele Betrachter machten Fotos von seinen Marionetten und Karikatur-Figuren, zu denen auch eine König-Ludwig-Figur zählt.