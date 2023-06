Rockmusiker Peter Maffay: „Alles ist anders und alles ist noch schöner!“

Der in Tutzing lebende Weltstar widmet seiner Tochter Anouk eine Kinderbuch-Serie

Von Petra Straub schließen

Tutzing - Vor über vier Jahren hat sich das Leben von Rockmusiker Peter Maffay (73) aus Tutzing gewaltig verändert. Töchterchen Anouk wurde geboren. Seither versucht der Weltstar, der nun Vater von drei Kindern ist, so viel Zeit wie möglich mit ihr zu verbringen. Zusammen mit seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer (36, Gymnasiallehrerin) hat er ihr sogar eine Kinderbuch-Reihe gewidmet. Es gibt Neuigkeiten!

Vor viereinhalb Jahren kam Ihre Tochter Anouk zur Welt. Wie hat sich ihr Alltag seither verändert?

Alles ist anders und alles ist noch schöner. Unser gesamter Tagesrhythmus hat sich verändert, und man hat das Gefühl, dass das Haus durch Anouk erst richtig zum Leben erweckt wird. Es ist regelrecht leer zu Hause, wenn sie auch nur für ein paar Stunden nicht da ist.



+ Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer haben eine gemeinsame Tochter. Anouk widmen sie eine Kinderbuch-Reihe. Die Geschichten sollen ein Leitfaden für ihr Leben sein. © ROHN FOTOGRAFIE/Jennifer Többen

Anouk zeigt uns das Leben nochmal aus einem völlig anderen Blickwinkel – oder sagen wir, aus einem Blickwinkel, der mit dem Erwachsenwerden in Vergessenheit geraten ist. Kleine Schönheiten des Lebens kommen wieder zum Vorschein. Die Natur und das, was sie uns schenkt, bekommt eine besondere Wertschätzung – zum Beispiel, wenn bei einem Strandspaziergang Muscheln gesammelt werden und daraus dann ein dekoratives Wandbild gebastelt wird, das alle an den Urlaub erinnert.



Das Mädchen hat Sie derart verzaubert, dass Sie ihr ein Buch gewidmet haben. Was wollten Sie damit erreichen?

In erster Linie sollte das Buch ein kleiner Leitfaden für Anouks Leben werden, der ihr nahelegt, unvoreingenommen und

hilfsbereit auf Menschen zuzugehen. Viel Raum für Fantasie ist wichtig, auch das wollten wir damit fördern. Das Buch war also zunächst als bleibendes Geschenk an unsere Tochter gedacht. Aber Freunde und Bekannte rieten uns, die Inhalte auch anderen Kindern zugänglich zu machen, also haben wir es veröffentlicht.

Anouk ist jetzt in dem Alter, in dem Kinder Ihre Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen bekommen. Kennt Ihre Tochter die Storys bereits aus Ihren Erzählungen? Wer liest ihr vor? Welche mag sie am liebsten?

Tatsächlich ist Hendrikje diejenige, die lieber schreibt und ich derjenige, der am Abend bei uns zu Hause vorliest. Anouk favorisiert Buch 1 – aus dem einfachen Grund, weil die Geschichten hier noch etwas leichter verständlich sind für eine Vierjährige. Am liebsten mag sie die Piratengeschichte, weil Anouk und ihr Piratenfreund am Ende einen Schatz finden, der aus lauter Süßigkeiten besteht. Diese Vorstellung liebt sie!



Arbeiten Sie nach „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ und „Anouk, dein nächstes Abenteuer ruft!“ bereits an Band drei der Gute-Nacht-Geschichten?

Dieses Jahr im Herbst erscheint bereits Buch 3. Es handelt sich hierbei sozusagen um eine Special Edition, nämlich eine Weihnachtsausgabe, in der Anouk das Geheimnis der Weihnachtszeit lüftet.



Dieses Buch liegt uns sehr am Herzen, denn auch wenn Weihnachten oder vergleichbare Feste je nach kultureller, familiärer oder finanzieller Situation unterschiedlich gelebt werden, läuft es doch am Ende auf einen gemeinsamen Nenner hinaus … aber wie wir diesen für uns definieren, wird dann erst im Buch verraten.

Als berufstätige Eltern ist es für Sie und viele andere nicht leicht, dem Kind die gewünschte Aufmerksamkeit zu schenken. Oder doch?

Letztendlich sind unsere Arbeitszeiten sehr flexibel, was uns wahrscheinlich vom größten Teil der anderen Eltern unterscheidet. Wir nehmen das auch als echtes Privileg wahr – wenn wir das Gefühl haben, dass zu wenig Zeit für Anouk da ist, dann schieben wir unsere Termine und Arbeitszeiten so weit als möglich.



Und natürlich ist es auch so, dass wir Anouk viel an unserer Arbeit teilhaben lassen. Da wir uns tagtäglich mit Musik und Kinderthemen beschäftigen, kann sie damit auch meistens etwas anfangen.



Wie schaffen wir es, dass unsere Kinder fröhlich, offen und selbstbewusst durchs Leben gehen und sich nicht vor der Zukunft fürchten?

Hier ist es wichtig, sich als Elternteil in das Kind hineinzuversetzen und Informationen so weit zu filtern, wie man es selber als Kind auch abverlangt hätte. Oft muss man als Elternteil da auch improvisieren und einen Weg finden, den Kindern all das Positive dieser Welt zu zeigen und auf manche Rand- und Nebeninformationen bewusst zu verzichten.

Wir sind der Überzeugung, dass ein starkes Elternhaus und viel Zuwendung und Liebe optimale Voraussetzungen dafür sind, dass ein Kind selbstbewusst und zuversichtlich durchs Leben geht. Das versuchen wir Anouk bestmöglich zu bieten.