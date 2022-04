Rotary Club Gauting-Würmtal unterstützt das IHK-Projekt im Mädchenheim

Eine junge Frau steht in einem Zimmer eines Mädchenheimes. © Peter Steffen/dpa/Illustration

Gauting - Seit 12 Jahren begleitet der Rotary Club Gauting-Würmtal bereits das Gautinger Mädchenheim. Hinter den verschlossenen Mauern des Areals an der Starnberger Straße werden knapp 60 Mädchen aus schwierigsten sozialen Verhältnissen intensivtherapeutisch betreut. Der Rotary Club Gauting-Würmtal unterstützt u.a. das Projekt Schülerfirmen des Mädchenheims. Die Schülerfirmen gehen zurück auf ein Projekt der IHK, welches den jungen Frauen die Möglichkeit gibt, einen Arbeitsvorgang von der Ausschreibung bis zur Abrechnung zu durchlaufen, verlässliches Arbeiten einzuüben und die positiven Seiten gelungener Teamarbeit zu erfahren.

„Und gerade in der Zeit der Corona-Einschränkungen, in der Praktika außer Haus für die Mädels nicht zu finden waren, ist die Durchführung der Schülerfirmen wichtiger denn je“ betont Dr. Astrid Klinger, die im Rotary Club für die Sozialprojekte verantwortlich ist. „Deshalb sind wir froh, dass das Projekt dieses Jahr im April wieder stattfinden konnte!“ Mit der finanziellen Unterstützung durch den Rotary Club in Höhe von 3.000 € jährlich können für die Schülerfirmen-Projekte Materialien eingekauft werden und den sich beteiligenden Mädchen ein kleines Taschengeld als Anerkennung für ihren Einsatz gezahlt werden.

„Dieses Projekt hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass Leiter anderer Einrichtungen der Erziehungshilfe aus ganz Deutschland sich beim Mädchenheim Gauting darüber erkundigen“ ergänzt Ruth Krafft, Mitglied im Gautinger Rotary Club und Vorsitzende des Fördervereins des Mädchenheims.

