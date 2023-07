Ruder-Achter des Gymnasiums Starnberg wieder erfolgreich

Zwei Doppelsiege gab es bei den jüngsten Mädchen und Jungen der Altersklasse IV (Jahrgänge 2011 und 2012). © Gymnasium Starnberg

Starnberg - Mit außerordentlichen Leistungen kann das Ruder-Team des Gymnasiums Starnberg beim Landesfinale glänzen.

Dieser Tage fand das Landesfinale Rudern an der Regatta-Strecke in Oberschleißheim statt. Das Ruder-Team vom Gymnasium Starnberg, das mit zahlreichen Schülern und Schülerinnen vertreten war, lieferte gute Leistungen ab und konnte vier von zwölf Rennen für sich entscheiden.

Ruder-Achter des Gymnasiums Starnberg qualifiziert sich fürs Bundesfinale

So qualifizierte sich der Ruder-Achter des Gymnasiums durch einen Sieg bei den Bayerischen Meisterschaften der Schulen wieder für das Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia (JtfO) in Berlin. Auch der siegreiche Jungen-Doppelvierer der Altersklasse III (Jahrgänge 2010 und 2009) darf Bayern in Berlin vertreten. Sensationell waren auch die beiden Doppelsiege der jüngsten Mädchen und Jungen der Altersklasse IV (Jahrgänge 2011 und 2012). Das gab es für die Starnberger so noch nicht. (kb)

Der siegreiche Jungen-Doppelvierer der Altersklasse III (Jahrgänge 2010 und 2009) des Gymnasiums Starnberg darf Bayern in Berlin vertreten. © Gymnasium Starnberg