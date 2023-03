Rücksichtsloser Rentner streift in Perchting Pkw beim Überholen

Die Polizei Starnberg sucht nach einem Verkehrsteilnehmer, der bei Perchting ein Fahrzeug gestreift hat und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Perchting - Ein Ehepaar wird auf der Staatsstraße bei Perchting rücksichtslos von einem 83-Jährigen überholt. Ihr Pkw wird dabei gestreift.

Am Freitag gegen 18.20 Uhr wurde ein Ehepaar aus Dießen auf der Staatsstraße 2070 kurz nach Perchting in Richtung Starnberg rücksichtslos von einem 83-Jährigen überholt. Beim Überholen streifte der Mercedes den neben sich befindlichen VW, teilt die Polizei mit. Kurz darauf hielten die Unfallbeteiligten an. Es entwickelte sich ein Streitgespräch und der Senior fuhr davon. Am Pkw des Ehepaares entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Nach Streitgespräch der Unfallbeteiligten kommt es zum Ermittlungsverfahren

Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Starnberg zu melden. (kb)