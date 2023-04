Rund 1.000 Kinder suchen in Possenhofen versteckte Ostereier und Osterhasen

Der DLRG-Osterhase hatte viel zu tun am Ostermontag bei der Osteraktion der Jugend in Possenhofen. © DLRG Pöcking-Starnberg

Possenhofen - 10.000 Ostereier und Osterhasen gibt es bei einer Aktion der DLRG Pöcking-Starnberg am Ostermontag. Durch das schöne Wetter war die Ostereiersuche der DLRG-Jugend am Ostermontag ein voller Erfolg.

Rund 10.000 Ostereier und -hasen wurden von den rund 1000 Kindern zwischen 14 und 17 Uhr am am Ostermontag gesucht und schließlich auch gefunden, berichtet die DLRG. Während die Kinder sich erfolgreich im Freien vergnügten, konnten sich die weiteren Besucherinnen und Besucher bei Kaffee und Kuchen an der DLRG-Wachstation Possenhofen stärken.

Das Wetter spielt mit bei der Ostereiersuche in Possenhofen

Auch das Wetter spielte mit bei der Veranstaltung der ehrenamtlichen Wasserretter. Bis Veranstaltungsende konnte sich die Kinder bei sonnigem Wetter auf die Suche nach Eiern und Süßigkeiten begeben. Und die von kleinen Glückspilzen als „Hauptgewinn“ gefundenen Freifahrten mit einem DLRG-Motorboot können im Sommer eingelöst werden.

Leider gibt es bei der Eiersuche in Possenhofen auch einen Notfalleinsatz der DLRG

Die im Einsatz befindlichen ehrenamtlichen Rettungskräfte der DLRG waren auch über die Ostereiersuche hinaus gefordert. Denn der First Responder der Lebensretter wurde gemeinsam mit einem Rettungshubschrauber und dem Landrettungsdienst zu einem medizinischen Notfall nach Niederpöcking alarmiert.

Nicht nur Ostereier gibt es bei der Veranstaltung der DLRG-Jugend in Possenhofen. Viele Besucherinnen und Besucher lassen sich auch Kaffee und Kuchen schmecken. © DLRG Pöcking-Starnberg

Die DLRG Pöcking-Starnberg repräsentiert die weltweit größte Wasserrettungsorganisation im Landkreis Starnberg. Ihre rein ehrenamtlichen Einsatzkräfte stehen rund um die Uhr und an jedem Tag im Jahr für Notfälle bereit. Mit dem zusätzlichen First Responder Dienst werden die Retter parallel zu Rettungswagen und Notarzt zu jedem Notfall im Gemeindegebiet Pöcking alarmiert und können so lebensrettende Zeit für den Patienten gewinnen. Die DLRG-Rettungshundestaffel Starnberg und auch die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Drohnen stehen jederzeit zur Verfügung, um regional und auch überregional Vermisste zu suchen. Rund 400-mal pro Jahr werden die ehrenamtlichen Pöckinger Retter alarmiert, um Menschen in Not zu helfen.

Mehr Infos zur DLRG Pöcking-Starnberg gibt es unter poecking-starnberg.dlrg.de und immer aktuell auf der Facebook-Seite des DLRG-Ortsverbandes unter: DLRG Pöcking-Starnberg. (kb)