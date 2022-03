Rund 200 Geflüchtete aus der Ukraine seit Sonntag im Landkreis Starnberg

Von: Petra Straub

Erste Geflüchtete aus der Ukraine sind in den vergangenen Tagen im Landkreis Starnberg angekommen. In Gauting werden sie vom BRK betreut. © BRK

Landkreis – Am Sonntag erreichte Starnbergs Landrat Stefan Frey ein Hilferuf von Regierungsvizepräsidentin Sabine Kahle-Sander mit der Bitte um Aufnahme von rund 200 geflüchteten Personen aus der Ukraine. Noch am gleichen Tag organisierte er vier Busse, um die Menschen vom Ankerzentrum am früheren Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck in den Landkreis Starnberg zu holen.

88 Personen sind seit Sonntag in der Jugendherberge Possenhofen untergebracht, 98 im Mehrgenerationencampus des BRK in Gauting, informiert die Pressestelle des Landratsamts auf Anfrage. Derzeit werden die Personen registriert und ärztlich versorgt. Wer ehrenamtlich oder mit einer Unterkunft unterstützen möchte, kann sich beim Landratsamt melden.



„Der Landrat hat die Geflüchteten persönlich in Empfang genommen“, berichtet Pressesprecher Stefan Diebl. Einige Geflüchtete seien bei den anschließend durchgeführten Coronatests positiv getestet und in den Unterkünften zusammen mit ihren Begleitern isoliert worden.



Seit Montag werden die Geflüchteten registriert

Am Montag startete die Registrierung der Kinder und Erwachsenen aus der Ukraine. Diese Aufgabe obliegt der Ausländerbehörde und dem Sozialamt. Auch der Fachbereich Asyl ist bereits in die Flüchtlingsarbeit involviert. Wer kein oder wenig Bargeld bei sich hat, bekommt etwas Bargeld ausbezahlt, erklärt Landratsamtssprecher Diebl.

Seit Dienstag laufen die ärztlichen Untersuchungen

Am Dienstag habe es erste ärztliche Untersuchungen der Geflüchteten im Starnberger Klinikum gegeben. Auch in Gautinger und Pöckinger Einrichtungen werden Untersuchungen durchgeführt und abgeklärt, was die Menschen brauchen. Da der Landkreis mit weiteren Geflüchteten rechnet, steht man bereits im Kontakt mit Betreibern von leerstehenden Kliniken und Beherbergungsbetrieben, die ertüchtigt und zu Unterkünften umfunktioniert werden können.

Landkreis Starnberg sucht händeringend Wohnungen

„Wir suchen händeringend Wohnungen“, sagt Landrat Stefan Frey auf Anfrage. Auch von Privat, jedoch mindestens für „drei Monate plus“. Am heutigen Mittwoch hat Frey ein Gespräch mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

Bis zu 1000 Geflüchtete sollen im Landkreis aufgenommen werden

In dem Gespräch wird es auch um Turnhallen – „am besten um Dreifachturnhallen“ – gehen, so Frey, der diese Form der Unterbringung jedoch tunlichst vermeiden möchte. Frey rechnet bis zu 1.000 Geflüchteten aus der Ukraine, die im Landkreis erwartet werden.



Aktuell erarbeite das Landratsamt Starnberg auch an der Homepage, auf der seit Dienstag Informationen zur Ukraine-Hilfe zu finden sind. Dort wird auch auf die Ukraine-Hilfe Bayern verwiesen. Zur E-Mail-Adresse ukraine-hilfe@lra-starnberg.de gebe es ab der kommenden Woche auch eine Hotline, über die man sich über die Ukraine-Hilfe informieren kann.