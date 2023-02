Runder Tisch präsentiert Lösung für steigende Schülerzahlen an Gymnasien im westlichen Landkreis

„Schüler ordentlich unterbringen“

Von Alma Bucher

Gilching/Landkreis – Die Gymnasien in der Region sind sehr beliebt, die Übertrittsquoten im bayernweiten Vergleich sind überdurchschnittlich hoch. Um den Schülern einen adäkvaten und attraktiven Schulplatz zu sichern, fand ein Runder Tisch am Gymnasium Gilching statt. Denn genau dort ist die Lage recht angespannt.

Freude und Erleichterung über das Gymnasium Herrsching

„In Gilching sind wir an unsere Grenzen gestoßen und wir sind hoch erfreut, dass das Gymnasium Herrsching kommt. Es ist dringend erforderlich. Mit der Übergangszeit müssen wir nun leben und deshalb sind wir hier und schauen, wie wir die Schüler des Schuljahres 2023/24 ordentlich unterbringen können“, eröffnete Landrat Stefan Frey die Sitzung am Montag. Anwesend waren unter anderem die Direktoren der Gymnasien aus Gilching, Germering, Tutzing und Starnberg. Zusammen mit der Ministerialbeauftragten Brigitte Grams-Loibl wurde ein gemeinsamer Konsens erarbeitet: Das Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering wird für alle Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium Herrsching besuchen wollen, die entsprechenden Vorläuferklassen bilden. Sobald das Herrschinger Gymnasium offen ist, besteht die Möglichkeit für diese Klassen auf Wunsch dorthin zu wechseln. Schüler, die nicht in diesen sog. Vorläuferklassen sind, können nur bei freier Kapazität angenommen werden.

Außerdem wurden folgende Maßnahmen für das kommende Schuljahr getroffen:



- Schüler der Gemeinden Herrsching und Seefeld werden dem Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering zugewiesen. Dies beinhaltet bis zur Eröffnung des Gymnasiums in Herrsching auch die Übernahme der Fahrkosten.



- Kinder aus Weßling, Wörthsee und Inning werden am Christoph-Probst-Gymnasium bis zum Erreichen der Kapazitätsgrenze aufgenommen. Sollte dieses dann keine mehr aufnehmen können, gehen die Kinder dann auf das Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering.



- Da das Gymnasium Tutzing ebenfalls seine Grenzen erreicht hat, ist das Gymnasium Starnberg das Aufnahmegymnasium für Schüler aus Andechs. Als Ausnahme wurde die Anmeldung von Geschwisterkindern vereinbart.



Einschreibung ist im Mai

Die Einschreibtage an den Gymnasien in Tutzing, Starnberg, Germering und Gilching sind am Montag, 8. und Dienstag, 9. Mai. Details gibt es auf den Websites der Schulen. Am 10. Mai beginnt das zentrale Zuweisungsverfahren des Schulplatzes, falls die Aufnahme am gewünschten Gymnasium nicht möglich sei. Kommt es zur Zuweisung, werden die Fahrtkosten der betroffenen Kinder bis zur Eröffnung des Gymnasiums Herrsching übernommen.