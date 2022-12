Sandkasten-Freundin backt Chili-Plätzchen für Vizebürgermeister Albert Luppart aus Pöcking

Von: Petra Straub

Teilen

Albert Luppart freut sich nach den betriebsamen Wochen auf ein entspanntes Weihnachtsfest mit Freunden und der Familie. © privat

Pöcking – Der Kreisbote Starnberg gibt in diesem Jahr Anregungen zur Weihnachtsbäckerei und hat dazu in einer Serie bekannte Personen aus dem Landkreis nach ihren Lieblingsrezepten gefragt. Diese Woche stammt die Rezept-Idee von Vizebürgermeister Albert Luppart aus Pöcking. Gebacken hat die rechte Hand von Rockstar Peter Maffay aber nicht selbst. Vielmehr freut er sich jedes Jahr auf die Weihnachtsplätzchen von seiner Sandkasten-Freundin und Gemeinderatskollegin Barbara Baumer und schwärmt in höchsten Tönen von ihren Orangen-Chili-Stäbchen.

„Ich liebe sie“, gesteht Albert Luppart. Jedes Jahr bekommt er von Barbara Baumer ein Tablett voller Plätzchen geschenkt und pickt sich meist die Orangen-Chili-Stäbchen als erstes heraus. „Ich habe kurz vor Weihnachten Geburtstag und werde zu diesem Anlass immer verwöhnt“, freut sich Luppart. Um selbst zu backen fehlt dem Vermögensberater des Rocksängers Peter Maffay, der auch Geschäftsführer dessen Stiftung sowie ehrenamtlich unter anderem im BRK-Kreisverband Starnberg und im Kreistag tätig ist, einfach die Zeit. „Die stade Zeit gibt es nicht“, sagt Luppart, doch Weihnachtsstimmung kommt durchaus auf, etwa wenn er als Bürgermeistervertreter die Maisinger Dult besucht, den lebendigen Adventskalender oder das Adventssingen im Ort.

Und so freut er sich nun auf einen entspannten Heiligabend mit Freundinnen und tags darauf auf das große Familientreffen. Dabei gibt es dann auch die Plätzchen von Chemie-Ingenieurin Barbara Baumer, die mit ihrer Schwester Ursula samt Früchtebrot 15 Gebäcksorten zubereitet hat. „Wir verschenken das meiste“, an Freunde, Kranke, als Mitbringsel zu Weihnachtsfeiern, sagt sie. Wie ihr langjähriger Freund Albert aus der Nachbarschaft ist sie „eher der pikante Typ“ und bereitet deshalb gerne auch herzhaftes Weihnachtsgebäck wie die Orangen-Chili-Stäbchen zu.

Die Orangen-Chili-Stäbchen seiner langjährigen Freundin Barbara Baumer dürfen auf Albert Lupparts Weihnachtsteller nicht fehlen. © privat

Orangen-Chili-Stäbchen

Zutaten für etwa drei Bleche: 300 g Mehl, 200 g Butter, 150 g Puderzucker, 1 Ei, 1,5 EL Orangenschale gerieben von ca. 2 Orangen, 2 ml Orangenaroma (1 kl. Fläschchen), 1 gestr. TL Cayennepfeffer/Chili, 1 TL Backpulver, 1 Prise Salz, ca. 100 g Zartbitterschokolade.

Zubereitung: Backofen auf 175 Grad vorheizen. Mehl, Butter, Puderzucker, Orangenschalenabrieb, Ei, Cayennepfeffer, Backpulver und Salz mit dem Knethaken zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Teig auf einer bemehlten Fläche ausrollen und in Streifen schneiden. Teigstreifen auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen und für etwa 11 Minuten backen. Die Plätzchen sollten gut ausgebacken sein. Wenn sie vollständig abgekühlt sind, jeweils eine Spitze in die Schokolade tauchen. Trocknen lassen, verpacken oder servieren.

Hier finden Sie weitere Plätzchen-Rezepte der Kreisboten-Serie:

Maronen-Plätzchen mit Orangen-Ganache von Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim

Kreisbäuerin Beantrice Scheitz aus Andechs backt Vanillekipferl

Eva Schiller aus Herrsching bereitet für die Kreisboten-Leser marokkanische Schnitten zu