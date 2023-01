Schauen, wofür Geld vorhanden ist

Von: Oliver Puls

Der Bahnhofsplatz hat in den vergangenen Jahren Gestalt angenommen. Jetzt fehlt nur noch die Sanierung des Bahnhofs. Doch dafür fehlt der Gemeinde das Geld. © Puls

Gauting – Wie war das soeben abgelaufene Jahr für die Gemeinde Gauting? Was waren die großen Herausforderungen? Und welche sind es in diesem Jahr? Wie sieht es mit den Projekten in der Gemeinde aus? Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger fasste beim Jahresabschlussgespräch die vergangenen zwölf Monate zusammen und gab einen Ausblick auf das gerade begonnene 2023.

Sie freue sich, dass nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder ein persönliches Gespräch möglich sei, betonte Kössinger. Schon die „sehr gut besuchten Christkindlmärkte“ in Gauting hätten gezeigt, wie sehr den Menschen der Kontakt und das Zusammenkommen in den vergangenen zwei Corona-Jahr gefehlt habe. Das sei insgesamt eine gute Entwicklung, auch wenn einzelne Branchen wie der Einzelhandel oder Kultur sehr unter den Einschränkungen gelitten hätten. Eine der größten Aufgaben in diesem Jahr wird die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine sein. Ganz kurzfristig wurde dem Rathaus beziehungsweise dem Landratsamt das AOA-Gebäude, zumindest für dieses Jahr, angeboten. Die Bürgermeisterin monierte in diesem Zusammenhang eine fehlende Kommunikation seitens der Regierung von Oberbayern, die die Verträge mit Vermietern abschließt. Am Beispiel Stockdorf – derzeit lässt die Regierung das rund 120 Jahre alte ehemalige Pflegeheim an der Alpenstraße herrichten – erklärte sie, was die Kommunen vor fast nicht lösbare Probleme stellt: „Von heute auf morgen kommen Familien mit Kindern, die alle in die Schule müssen. Und die Erwachsenen in Deutschkurse.“ Als Gemeinde könne man sich so nur schwer vorbereiten. In Stockdorf ist aktuell von 120 Bewohnern die Rede. Übrigens: Die meisten Geflüchteten, die dem Landkreis Starnberg zugewiesen wurden, haben in Gauting eine Bleibe gefunden.



Die zweite große Herausforderung in 2023 wird die Schaffung von Wohnraum sein. Ganz oben auf der Liste steht der Patchway-Anger. Dort zwischen dem ehemaligen AOA-Gelände und der Pötschenerstraße soll entsprechend eines städtebaulichen Gesamtkonzepts dringend benötigter Wohnraum entstehen. Baustart wird wohl nicht vor 2024 sein.



Alles steht und fällt entsprechend der finanziellen Lage der Gemeinde. Bürgermeisterin Kössinger kündigte bereits an, der Gemeinderat werde sich überlegen müssen, für was Geld ausgegeben und was vielleicht geschoben werden könnte. Apropos: Die Sanierung des maroden Bahnhofs zwischen dem Breitwandkino und dem neuen Gebäudekomplex „Karls“ wird die Gemeinde derzeit nicht finanzieren können. Hierfür suche man eine Privatperson, die das übernimmt, so Kössinger. „Die Gemeinde wird das die nächsten Jahre nicht leisten können.“