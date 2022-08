Schauspielerin Iris Berben zu Gast beim Fünf Seen Filmfestival

Schauspielerin Iris Berben. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Starnberg - Iris Berben besuchte am Wochenende als Ehrengast das 16. Fünf Seen Filmfestival. Sie präsentierte am Samstag in Starnberg ihre Filme FRAU RETTICH, DIE CZERNI UND ICH (1998) und MISS SIXTY (2014) sowie am Sonntag in Seefeld ES KOMMT DER TAG (2008).

Alle Vorstellungen waren ausverkauft, die Vorstellung von MISS SIXTY musste in zwei Sälen parallel gezeigt werden.



Am vergangenen Samstag sprach Moderatorin Christina Wolf (BR) mit Iris Berben über die gezeigten Filme, über das Filmemachen, über ihre lange, erfolgreiche Schauspielkarriere und über das Kino als perfekten Ort, um Filme gemeinsam zu erleben. Das Publikum würdigte die Gespräche mit langem Applaus.



Iris Berben freute sich, erstmals beim Fünf Seen Filmfestival zu Gast zu sein. „Matthias Helwig ist ein leidenschaftlicher Kinomacher und weiß genau, wovon er redet und was er bewirken möchte“, sagte sie. „Er gibt Menschen fernab der Großstadt die Möglichkeit, an Filmgesprächen teilzunehmen und einen anderen Blick darauf zu bekommen, was Kino leisten kann. Wir brauchen Kunst und Kultur in diesen Zeiten mehr denn je, damit die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet. Kino stellt Fragen, Kino reflektiert, Kino kann verunsichern, Kino kann glücklich machen: Was für ein Medium - und das alles hier in einer der schönsten Gegenden Deutschlands! Ich kannte das Festival durch zahlreiche Berichte meiner Kolleginnen und Kollegen, die mich alle ganz neidisch gemacht haben. Das Festival selbst zu erleben, ist wunderbar.“ Festivalleiter Matthias Helwig bedankte sich herzlich bei Iris Berben für ihren Besuch.



„Der große Zuschauerzuspruch beweist einmal mehr: Iris Berben ist nicht nur eine hervorragende, sondern auch eine außergewöhnlich beliebte Schauspielerin, und das völlig zurecht“, resümierte er. „Mich begeistert auch, mit welchem Engagement und welcher Überzeugung sie sich für das Kino einsetzt. Wir sind sehr glücklich, dass sie bei uns zu Gast war und unser Publikum diese tolle Frau kennenlernen konnte.“

