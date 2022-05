Schifffahrtsvorschriften auf dem Starnberger See missachtet

Ein Boot der Wasserschutzpolizei. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Landkreis - Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch auf dem Wasser gibt es Verhaltensregeln, die immer wieder missachtet werden. Die Wasserschutzpolizei Starnberg legt gerade auf diese Verstöße immer wieder ihr Augenmerk. So mussten am Sonntag zwei Bootsführer beanstandet werden, die sich nicht an die geltenden Regeln halten.

Gegen 15.40 Uhr fiel eine 48jährige Frau aus Münsing auf, weil sie auf Höhe von Ambach mit ihrem Elektroboot den erforderlichen Abstand zum Ufer nicht einhielt. Statt der geforderten 300 Meter fuhr sie gerade einmal in 60 Metern Entfernung parallel zum Ostufer.

Bereits eine Stunde zuvor bemerkten die Beamten ein Motorboot, das im Laichschongebiet Karpfenwinkel ankerte. Der Bootsführer, ein 73jähriger Starnberger, der beim Antreffen in seinem Boot schlief, erklärte, dass ihn wohl der Wind in das Schongebiet getrieben habe.

Auf beide Bootsführer kommt nun ein Bußgeld zu, dessen Höhe das Landratsamt festlegt.