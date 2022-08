Schlafenden Mann an Herrschinger Promenade bestohlen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die gesehen haben, wie ein schlafender Mann beraubt wurde. © PantherMedia

Herrsching - Ein 53-jähriger Münchener wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag Opfer eines Diebstahls. Während er sich an der Seepromenade zum Schlafen gelegt hatte, wurde ihm aus seiner Tasche sein Handy, Schmuck und Bargeld in Höhe von etwa 1.280 Euro entwendet.

Die oder der Täter nutzten das Ruhebedürfnis des 53-Jährigen aus, um Bargeld, Schmuck und Handy an sich zu nehmen. Zeugen des Vorfalls oder verdächtiger Wahrnehmungen werden gebeten sich mit der Polizei Herrsching unter Telefon 08152/9302-0 in Verbindung zu setzen.