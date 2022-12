Schlecht abgesichertes Pannenfahrzeug nach Maxhof-Kreisverkehr führt zu Verkehrsunfall

Von: Alma Bucher

Das Warndreieck hätte der Autofahrer weiter weg von seinem Wagen stellen sollen. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Landkreis - Nicht ausreichend abgesichert hat ein Autofahrer sein Fahrzeug, das mit einer Panne auf der B2 liegen geblieben war. Später vorbeikommende Autofahrer erkannten das Pannenfahrzeug sehr spät, einer musste schließlich so stark bremsen, dass der hinter ihm Fahrende auffuhr.

Hindernis zu spät erkannt

An dem Pannenfahrzeug, ein Elektrofahrzeug der Marke Streetscooter, fielen gegen 18 Uhr kurz nach dem Maxhof-Kreisverkehr in Richtung Starnberg alle Funktionen aus. Da sich nicht einmal das Warnblinklicht einschalten ließ, hängte der Fahrer, ein 51-jähriger Mann aus Starnberg, das Warndreieck ans Heck des Fahrzeugs. Da das Warndreieck sinnvollerweise in einer größeren Entfernung hätte aufgestellt werden müssen, war das Hindernis sehr spät zu erkennen. Gegen 19 Uhr bemerkte ein 22-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen das dort stehende Fahrzeug gerade noch rechtzeitig, so dass er mit einer kräftigen Bremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Hinter ihm fuhr ein 46jähriger Starnberger, der jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und auf den VW Golf auffuhr.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, der Golf des Mannes aus NRW sowie der Audi des Starnbergers mussten abgeschleppt werden.