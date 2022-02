Schlechte Nachrichten für Faschingsfans in Starnberg

Die Pandemie fordert Einschränkungen, auch bei den Faschingsveranstaltungen in Starnberg. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Starnberg - Es ist eine traurige Nachricht, die die Stadt Starnberg heute Morgen herausgibt. Doch viele Faschingsfans haben bereits damit gerechnet. Es gibt aber ein Trostpflaster.

Die Stadt Starnberg und die Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla müssen das Faschingstreiben, das traditionell am Faschingsdienstag stattfindet, leider auch in diesem Jahr wegen der Corona-Situation absagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Starnberg. "Die Absage ist uns nicht leichtgefallen, aber die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger geht eindeutig vor", so Bürgermeister Patrick Janik.

Keine Inthronisation, Kinderbälle und kein Seerosenorden

Zudem würde die Faschingsstimmung unter den aktuellen Corona-Auflagen mit Abstand halten und Maske tragen nicht wirklich aufkommen. Auch alle anderen närrischen Veranstaltungen, wie die Inthronisation, die Kinderbälle oder der Starnberger Seerosenorden konnten in diesem Jahr nicht stattfinden.

Die Garde der Perchalla zeigt online ihr Können

„Die Enttäuschung bei unseren Aktiven war natürlich groß, sie haben schließlich das ganze Jahr auf den Fasching hin gearbeitet“, betont Andreas Denk, Vorstand der Perchalla. Ein kleines Trostpflaster für alle Faschingsbegeisterten gibt es aber: Die Garde der Perchalla zeigt online ihr Können und wird bald ein Video auf ihrer Homepage www.perchalla.de einstellen.

