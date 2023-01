Schlechte Voraussetzungen für sozialen Wohnungsbau in Herrsching

Von: Petra Straub

Kann auf dem Grund der ehemaligen Bofrost-Halle in Herrsching ein Wohnbau-Projekt realisiert werden? Viele Fakten sprechen dagegen. © Gemeinde Herrsching

Herrsching – Im Mai vergangenen Jahres hat der Gemeinderat von Herrsching beschlossen, das ehemalige Bofrost-Gelände an der Ladestraße 5 für Wohnbebauung zu nutzen. Bei der Bauausschusssitzung vergangenen Montag machten Vertreter des Verbands Wohnen den Ratsmitgliedern jedoch wenig Hoffnung, dass dies gelingen kann. Für sie scheint eine Bebauung des schmalen gemeindlichen Areals an der Bahnlinie unwirtschaftlich.

Die Enttäuschung war vielen Ratsmitgliedern ins Gesicht geschrieben, nachdem sie Geschäftsleiter Andreas Oberhofer und dessen Vertreter und technischer Leiter Wolfgang Robl vom „Verband Wohnen im Kreis Starnberg“ mit harten Fakten konfrontierten. Vergangenes Jahr sei das Unternehmen, das Zweckverband für sozialen Wohnungsbau ist, damit beauftragt worden zu schauen, was auf dem Gelände möglich ist. Im Schreiben an die Gemeindeverwaltung sei dann beschrieben worden, dass es grundsätzlich möglich sei, das Grundstück zu bebauen. Es sei jedoch „nicht einfach, auf dem Gelände etwas zu realisieren“, so Oberhofer am Montag. Schließlich solle Wohnbau immer „langfristig im Bestand bewirtschaftet werden“, soll heißen: Wird investiert, muss sich das für den Zeitraum der Lebensdauer des Gebäudes von 60 bis 70 Jahren auch rechnen. Dass es bei einer Bebauung des ehemaligen Bofrost-Geländes genau daran scheitern könnte, zeigten die Experten beim Faken-Check.

Das Bofrost-Grundstück in Herrsching ist nur 800 Quadratmeter groß

So handelt es sich bei dem 880 Quadratmeter großen Grundstück, das genau der Größe der Halle entspricht, um ein relativ kleines und mit 14,60 Metern Breite auch sehr schmales Grundstück, auf dem – ohne Hinzunahme des benachbarten Park- and Ride-Parkplatzes – kein 14 Meter langer Bau mit 24 bis 30 Wohnungen untergebracht werden kann. Ein Gebäude in dieser Größenordnung stellten die Vertreter vom „Verband Wohnen“ als wirtschaftlich dar. Auf dem Herrschinger Areal hingegen, könnten maximal 21 Wohnungen realisiert werden.

Die Bahnlinie im Westen könnte bei der Bebauung des Bofrost-Geländes Probleme bringen

Zudem grenzt das Areal auf der Westseite an die Gleisanlagen der Bahn, was bei einer möglichen Bebauung Unwägbarkeiten hinsichtlich von Abstandsregelungen, Emissionen und Erschütterungen berge. Allein diese Tatsache mache eine Bebauung „problematisch“, so Robl.

Der Gehweg entlang des Grundstücks soll erhalten bleiben

Da die Kommune den am Grundstück entlanglaufenden Gehweg nicht aufgeben möchte, besteht keine Möglichkeit, das Gelände zu verbreitern. Deshalb würden bei einer Bebauung sämtliche Abstandsflächen außerhalb des Bauraums liegen, erklärte Robl, der auch die Parkplatzsituation bei einer Bebauung als „erheblich“ einstuft und Tiefgaragen an der Stelle ausschließt. Für die nötige Unterkellerung (etwa für die Haustechnik) müsste zudem bahnseitig eine teure Bohrpfeilwand gebaut werden.

Insgesamt sei der Aufwand beim Bau auf diesem Grundstück wesentlich höher als normal. Entschließt sich die Kommune trotzdem zum Bau, müssten die Mieten der Objekte aufgrund der hohen Baukosten „deutlich steigen“. Das könne zu Leerständen führen, befürchtet Robl.



„Bofrost“-Wohnbebauung in Herrsching ist möglich, aber zu welchem Preis?

„Grundsätzlich kann man auf so einem Grundstück bauen“, versicherte Robl. „Ich würde Ihnen jedoch davon abraten, an dem Standort einen Wohnungsbau zu suchen“, riet der Fachmann. Er machte den Ratsmitgliedern keine großen Hoffnungen, ein anderes Bauunternehmen für ihr Projekt zu finden. Denn selbst mit einer Überbauung des angrenzenden P+R-Parkplatzes sei das Projekt dort es kaum realisierbar.