Schlossbergstraße vom 26. April bis 12. Mai komplett gesperrt

Von: Alma Bucher

Ab Mittwoch ist die Schlossbergstraße bis Mitte Mai gesperrt. © IMAGO/POSS ROLF

Starnberg - Aufgrund einer Baumaßnahme (Abbruch einer Garage) muss die Schlossbergstraße im Bereich zwischen Vordermühlstraße und Vogelanger im Zeitraum 26. April bis 12. Mai, montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr, vollgesperrt werden. Im beigefügten Lageplan ist der Bereich der Vollsperrung gekennzeichnet.

Die Zufahrt ist von beiden Seiten bis zur Vollsperrung möglich. Die Durchfahrt über den Rathausvorplatz wird daher wieder freigegeben (Öffnung der Schranke). Einschränkungen entstehen an der spitzzulaufenden Einmündung des Vogelangers zur Schlossbergstraße. Eine Zufahrt zum rückwärtigen Eingang des Rathauses beziehungsweise zum Parkplatz am Finanzamt ist daher nur mit Einschränkungen oder für kleinere Fahrzeuge möglich. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t wird weiterhin von der Vordermühlstraße aus erfolgen. In diesem Fall wird die Vollsperrung aufgehoben.



Je nach Baufortschritt kann die Straße wieder geöffnet werden

Eine Zufahrt aus der Gegenrichtung ist nicht möglich, da der Vorplatz des Rathauses eine Tonnagebeschränkung auf 3,5 t hat. Je nach Bauablauf wird die Vollsperrung bereits vor dem 12.05. wieder aufgehoben und mit einer halbseitigen Sperrung weitergeführt. Ebenso kann es bereits während des Zeitraums, je nach Baufortschritt, zu einer kurzzeitigen Aufhebung der Vollsperrung kommen.

Der Durchgang für Fußgänger im Bereich der Vollsperrung ist grundsätzlich weiterhin gewährleistet. In einzelnen Bauphasen kann es aber auch zu kurzzeitigen Sperrungen für Fußgänger kommen. Die Anwohner am Vogelanger sowie die in diesem Bereich ansässigen Behörden werden über die Maßnahme gesondert informiert. Die Stadtverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger in diesem Zeitraum - soweit möglich - nicht mit ihrem Fahrzeug direkt das Rathaus anzufahren.