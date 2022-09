Schmankerlmarkt am Samstag auf dem Starnberger Kirchplatz ab 13 Uhr

Von: Alma Bucher

Unter anderem erwartet die Besucher leckerer Steckerlfisch auf dem Starnberger Schmankerlmarkt. © Jan-Dirk Hansen

Starnberg - Der nächste Schmankerlmarkt mit herbstlichen Schmankerln und ein bisserl Wiesn-Gfui findet am

kommenden Samstag statt: Nostalgie-Kinderkarussell, Bierausschank und die Stadtkapelle Starnberg erwarten kleine und große Besucher am Samstag, 24. September, von 13 bis 18 Uhr und sorgen für geselliges Beisammensein.

Neben Steckerlfisch, Bratwurst und Pulled Pork in der Semmel gibt es Bierspezialitäten von der gleichnamigen Familie Starnberg aus Eurasburg, die ihr selbst gebrautes Bier vom Starnberg Bräu erstmals am Starnberger Schmankerlmarkt ausschenkt. Außerdem nimmt die Goldschmiede Arntz mit einem Stand am Schmankerlmarkt teil, zusätzlich gibt es Aktionen der Bücherjolle Bartelmann, der Galerie Indi Herbst und von La Pulce.



Ausweichtermin steht fest

Der Starnberger Schmankerlmarkt findet von 13 bis 18 Uhr statt, davor wie gewohnt der klassische Samstagswochenmarkt von 8 bis 13 Uhr. Die Stadtkapelle Starnberg spielt von 13 bis 16 Uhr. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist Samstag, 1. Oktober. (kb)