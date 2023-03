Schon wieder Einbruch in Einfamilienhaus in Gauting

Eine Einbruchserie in Gauting beschäftigt die Polizei © PantherMedia

Gauting - Zu den beiden am Montag gemeldeten Einbrüchen vom Wochenende in eine Wohnung an der Gautinger Schrimpfstraße und in das ehemalige Leichenhaus auf dem Gautinger Waldfriedhof, vermeldet die Polizei heute noch einen dritten Einbruch, der vermutlich ebenfalls am Wochenende verübt wurde, aber erst am frühen Abend des Montags nach der Rückkehr der Eigentümer mitgeteilt wurde.

Während einer kurzer Urlaubsabwesenheit eines Ehepaares an der Gautinger Waldpromenade hatten sich ein oder mehrere bislang unbekannter Täter Zutritt zu deren Anwesen über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss verschafft. Die Möbel der beiden Schlafzimmer und der Bibliothek wurden von Einbrechern nach Wertgegenständen durchsucht, insgesamt vier Markenuhren und mehrere 100 Euro Bargeld wurden gestohlen.

Beim gestrigen Eintreffen der Polizei war bereits alles wieder feinsäuberlich aufgeräumt worden, so dass das Spurenbild am Tatort nur eingeschränkt nachvollzogen beziehungsweise die Spurensicherung nur bedingt möglich war.

Dennoch konnten die Gautinger Ermittlungsbeamten - auch aufgrund der Hinterlassenschaften der Einbrecher am Tatort - einen unmittelbaren Zusammenhang zu dem Wohnungseinbruch an der Schrimpfstraße feststellen. Zudem konnte nach Vernehmungen der geschädigten Eheleute die Tatzeit von Samstag, 4. auf Sonntag 5. März eingegrenzt werden.