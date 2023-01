Schrebergarten in Gauting aufgebrochen und Notstromaggregat gestohlen

Aus einer Gautinger Schrebergartenanlage gestohlen: Ein Notstromaggregat © Panthermedia/lisafx

Gauting - Die Erfahrung, dass Notstromaggregate aufgrund eines möglichen Blackouts derzeit nicht nur im Handel stark nachgefragt sind, sondern auch als Diebesgut in Frage kommen, musste am gestrigen Dienstag auch der Besitzer eines Kleingartens an der Planegger Straße feststellen.

Ein bislang unbekannter Einbrecher war nämlich in den letzten Tagen in zwei Parzellen der Kleingartenanlage an der Planegger Straße eingedrungen. Der Täter drückte in der Kleingartenanlage zunächst die zwischen dichten Thujen verbaute Eingangstüre zum Schrebergarten eines 61-jährigen Gautingers mit körperlicher Gewalt auf, ehe er im Anschluss das Schloss an der Geräte-Hütte der Parzelle mit Brachialgewalt aufbrach. Aus der Geräte-Hütte entwendete der Einbrecher im Anschluss ein neuwertiges Notstromaggregat im Wert von 400 Euro entwendet.

Gut im schneebedeckten Garten zu sehen waren bei der Anzeigenaufnahme noch die Schuhabdrücke des Täters, die auf Schuhgröße 41 oder 42 hindeuten.

Bei der Tatortbegehung wurde von den Gautinger Ermittlungsbeamten festgestellt, dass mindestens noch in eine weitere Parzelle eingebrochen worden war, die einem 72-jährigen Gautinger gehört. Aus diesem Schrebergarten wurde jedoch nach Mitteilung seines Besitzers nichts gestohlen.