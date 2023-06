Schüler des Carl-Spitzweg-Gymnasiums Germering rufen zur Typisierung auf

Germering/Gauting

Germering/Gauting – „Mach mit uns den ersten Schritt zum Lebensretter!“ Mit diesen Worten ruft das P-Seminar Biologie des Carl-Spitzweg-Gymnasiums (CSG) in Germering, zur Registrierung potenzieller Stammzellspender auf.

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) organisieren 14 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe eine große Typisierungsaktion am heutigen Samstag, 24. Juni, von 11 bis 16 Uhr am CSG in Germering. Sie wollen möglichst viele Menschen aus Germering und Umgebung dazu bewegen, sich als potenzielle Stammzellspenderinnen und-spender registrieren zu lassen, um dadurch Leukämiekranken Hoffnung auf eine Stammzellspende und damit auf ein neues Leben zu geben. Die Registrierung erfolgt durch einen einfachen Mundschleimhautabstrich, was insgesamt weniger als fünf Minuten dauert, um in die weltweit vernetzte Spenderdatei der Stiftung AKB aufgenommen zu werden und Menschen mit Blutkrebs zu helfen.



Fast jeder hat schon einmal von Stammzellspende und Typisierung gehört und fast jeder würde, wenn er die Chance dazu hätte, einem Menschen das Leben retten wollen. In Realität ist der erste Schritt zum Lebensretter jedoch gar nicht so einfach. Vielen ist nicht bekannt, wo es in der Nähe die Möglichkeit gibt, sich als potenzieller Stammzellspender oder -spenderin registrieren zu lassen. Deshalb möchte das P-Seminar Mitschülerinnen und Mitschüler , aber auch allen anderen Interessierten, diesen wichtigen ersten Schritt ermöglichen – und dafür am heutigen Samstag Typisierungsaktion am CSG (Masurenweg 2 in Germering) auf die Beine gestellt. Denn, je intensiver sie sich mit der Thematik auseinandersetzten, desto mehr wurde das Projekt zur Herzensangelegenheit.