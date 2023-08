Hans Linse ist offen für kulturelle Veranstaltungen in seinem Gebäude

Schuhhaus Linse in Starnberg ist wieder Schloss-Theater

Von: Petra Straub

Teilen

Alle für eines, für das neue Schloss-Theater in Starnberg: (v.l.) Ute Schaebele, Naomi Lawrence, Renate Hofer, Katja Gehrung, Hans Linse, Jo Reichard, Sabine Linse, LiL.iTh (Christine Linse), Justyna Nizinska und Pat Patou (Patricia Lawrence). © Petra Straub

Starnberg - Die Adresse Wittelsbacher Straße 1 im Zentrum von Starnberg wird ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt. Großes Interesse zeigen etwa 500 Gäste bei der Wiedereröffnung des Nachkriegs-Kulturtempels, der später als Schuhgeschäft diente.

Zur Wiedereröffnung des Schloss-Theaters stellen elf Kunstschaffende aus. Sie wollen in dem Gebäude, das in naher Zukunft einem Neubau weichen soll, Starnberg mit Konzerten, Kabarett, Bällen, Partys und Musicalvorstellungen beleben. „Sowas hat in Starnberg gefehlt“, das ist der Tenor derer, die am Eröffnungstag ins Schloss-Theater kommen und mit Erstaunen feststellen, was aus dem ihnen bekannten Schuhgeschäft von Familie Linse geworden ist. Denn nach dessen Schließung wurden die Räume in nur vier Wochen mit Unterstützung der Eigentümerfamilie entkernt und renoviert. Es wurden Zwischenwände entfernt und die alte Decke mit Stuckleisten sowie Säulen freigelegt. Wände wurden tapeziert, farbig gestrichen und ein neuer Boden verlegt, Leuchter aufgehängt und eine Theke eingebaut.

„Ankommen“ in der Wittelsbacher Straße 1 im Herzen von Starnberg

Die hohen Wände des rund 400 Quadratmeter großen Saals mit Bühne zieren nun Werke von Kunstschaffenden aus Starnberg sowie von Gastausstellern. „Ankommen“ lautet der Titel der Präsentation, die vier Wochen lang Starnbergs Ist-Zustand in den Fokus nimmt und Möglichkeiten aufzeigt, wie sich die Stadt (mit der neuen „Kultur-Insel“) „zum charismatischen STArn-Tropez“ entwickeln könnte. Steinbildhauerin Renate Hofer, Pop-Art-Künstlerin Naomi Lawrence, die Fotografinnen Justyna Nizinska und Pat Patou, alias Patricia Lawrence, sowie Ingrid Reichard (Malerei), Jo Reichard (Upcycling und Multipicture), Ute Schaebele (Bronze) und

LiL.iTh (Objekte), alias Christine Linse, beteiligen sich an der Präsentation unter der Schirmherrschaft von Elisabeth Carr vom Verein „Kunsträume am See“. Ergänzt wird sie durch Werke der Gastaussteller Stefan Hirn (Restauration), der Fotografin Katja Gehrung und der elfjährigen Valentina Klöppel (Malerei).

Großer Zuspruch bei der Eröffnung des Schloss-Theaters in Starnberg: (v.l.) Schirmherrin Elisabeth Carr (Verein „KunstRäume am See“), Barbara Beck vom Landratsamt und Vize-Bürgermeisterin Angelika Kammerl mit Künstler-Sprecherin Patricia Lawrence und der Band „Smile“. © privat

„Als wir erfahren haben, dass Schuh Linse am 24. Juni den letzten Öffnungstag hat, haben wir uns sofort an die Familie gewandt und bezüglich einer Zwischennutzung angefragt“, erzählt Patricia Lawrence bei einem Pressegespräch am Eröffnungstag. Die Familie habe dem zugestimmt und sogar eine Mitarbeit der Kunstschaffenden ermöglicht.



Hans Linse ist offen für kulturelle Veranstaltungen in seinem Gebäude

Ende 2024 sollen die Bagger anrollen und das aus dem Jahr 1950 stammende und von Hans Kürzinger gebaute Gebäude abreißen. Sein Großvater Johann hat das Gebäude fast 20 Jahre später erworben und 1969 darin ein Schuhgeschäft eröffnete, erklärt Hans Linse. Sollten nun weitere Nutzungen kultureller Art gewünscht werden und Discoabende stattfinden, Hochzeiten und ähnliches, „sind wir dafür offen“, signalisiert Linse die Bereitschaft, das Objekt über längere Zeit für kulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen.



Noch keine zwölf Jahre alt ist Valentina Klöppel, die sich an der Kunstausstellung im Schloss-Theater in Starnberg beteiligt. © privat

Es sei schon eine Künstleragentur vor Ort gewesen und habe Interesse an den Räumen bekundet. Laut Patricia Lawrence, Sprecherin des Künstlerkollektivs, ist das Interesse an der Durchführung kultureller Veranstaltungen in dem ehemaligen Kino- und Veranstaltungssaal groß. Sogar die Musicalproduktion „Elvis“ des Metropoltheaters werde Ende November ins Auge gefasst. Eine „Insel für Kunst, Kultur und Begegnung“ wolle man in Starnberg schaffen. An einem entsprechenden Konzept, das über die Räume des Schloss-Theaters hinaus geht und wieder Leben in die Stadt bringen soll, arbeiten die Künstler seit zwei Jahren.