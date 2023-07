Schwangerschaft vorgetäuscht und EC-Karte gestohlen

Zwei Fälle dreisten Diebstahls beschäftigen die Polizeiinspektion Starnberg. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Starnberg - Mit dreisten Methoden erschleichen sich Unbekannte in Starnberg in zwei Fällen EC-Karte und Bargeld.

Eine bisher unbekannte Täterin stieg vergangene Woche am Donnerstag, 6. Juli, auf dem Parkplatz eines Supermarkts in das Fahrzeug einer 78-jährigen Starnbergerin und gab an, dass sie schwanger sei und zum Krankenhaus gefahren werden muss. Kurz danach gab die Täterin an, dass nun ihr Freund sie zum Krankenhaus fahre. Zum Abschied umarmte die Täterin die Starnbergerin. Am nächsten Tag stellte die Starnbergerin fest, dass ihre EC-Karte fehlte. Diese wurde für unrechtmäßige Abhebungen und Einkäufe genutzt.

Trickdiebstahl in Starnberger Arztpraxis

Drei unbekannte Täter gingen am Mittwoch, 12. Juli, unter dem Vorwand, einen Termin zu haben in eine Starnberger Praxis und verließen sie kurz darauf wieder. Zwei der Täter kamen kurz danach zurück und fragten nach Wasser, worauf sie den Hinweis auf einen Wasserspender im Wartezimmer erhielten. Zumindest einer der unbekannten Täter nutzte die Situation vor Ort aus und durchsuchte die Mitarbeiterumkleide. Ein Rucksack wurde durchsucht, aus dem Geldbeutel 50 Euro genommen und der Geldbeutel in den Müll geworfen. (kb)