Schwangerschaftsberatung im Starnberger Landratsamt

Teilen

Sozialpädagogisches Team aus dem Gesundheitsamt Starnberg. © Landratsamt Starnberg

Starnberg - Die Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen am Gesundheitsamt im Landratsamt Starnberg ist seit vielen Jahren eine feste und bewährte Institution. Sie bietet ein vielseitiges Angebot rund um die Themen Schwangerschaft, Sexualpädagogik und Beratung bis zum Dritten Lebensjahr der Kinder. Schon Mitte 2021 wurde das Team der Schwangerschaftsberatung vergrößert und besteht nun aus vier Sozialpädagoginnen.

Die Beratungsstelle richtet sich nicht nur an schwangere Frauen, auch wer bereits Kinder hat oder bekommen möchte (Kinderwunsch), Frauen, Männer, Väter und Paare erhalten Informationen und praktische Hilfestellungen zur Elternzeit, Elterngeld, zur Familienplanung und zu Methoden der Empfängnisverhütung. Frauen in finanzieller Not können sich Rat zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten holen. Darüber hinaus bieten die Sozialpädagoginnen auch Beratung und Begleitung zu den Themen Schwangerschaftsabbruch, psychische Belastungen während der Schwangerschaft, nach der Geburt oder bei Fehl- und Todgeburt an.

Die Beratungen finden unabhängig des Geschlechts, der Nationalität und des Glaubens statt. Auch gibt es die Möglichkeit, bei Bedarf einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Die Beratungen erfolgen vertraulich und unterliegen der Schweigepflicht. Sie erfolgen kostenlos, sie können persönlich, über Video, Telefon oder bei Bedarf auch als Hausbesuche stattfinden.

Die Schwangerschaftsberatung ist von Montag bis Freitag zu den regulären Öffnungszeiten des Gesundheitsamtes unter der neuen Telefonnummer 08151 148 – 77920 erreichbar. Auch per E-Mail ist eine Kontaktaufnahme möglich: schwangerschaftsberatung@lra-starnberg.de. Weitere Informationen gibt es auch unter www.schwanger-in-starnberg.de.

Kreisbote