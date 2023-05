Schwerer Unfall mit Motorrad- und Pedelec-Fahrer in Starnberg

Ein Pedelec-Fahrer und ein Motorradfahrer kollidieren in Starnberg-Percha. Der Radfahrer muss ins Krankenhaus. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignet sich am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Berger Straße in Starnberg-Percha. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Motorradfahrer.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam der 69-jährige Pedelec-Fahrer aus der Straße Am Mühlberg und fuhr nach links auf die Berger Straße auf, so die Polizei. Hierbei übersah er wohl den aus Starnberg kommenden vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide stürzten zu Boden.

Pedelec-Fahrer aus Starnberg verletzt sich

Der 69-jährige Starnberger verletzte sich hierbei mittelschwer und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Er trug glücklicherweise einen Fahrradhelm, welcher vermutlich einen noch schlimmeren Ausgang verhinderte. Der Motorradfahrer aus Gauting erlitt lediglich leichte Verletzungen und konnte selbstständig heim gehen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 3.200 Euro.

Polizei Starnberg sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Diese melden sich bitte bei der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0. (kb)