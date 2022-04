Schwerer Verkehrsunfall bei Etterschlag

Bei Etterschlag fuhr ein Autofahrer gegen einen Baum und musste wegen seiner Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. © Polizei Diepholz/Symbolfoto

Wörthsee-Etterschlag - Ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Starnberg war offenbar zu schnell unterwegs. Er prallte bei Etterschlag frontal gegen einen Baum.

Wie die Polizei Starnberg mitteilt, ereignete sich der schwere Verkehrsunfall am Freitag, gegen 16.20 Uhr. Der Mann war in der Mauerner Straße von Mauern kommend in Richtung Etterschlag unterwegs, als er „vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“ nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Fahrer wird im Fahrzeug eingeklemmt

Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Nachdem er von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack herausgeschnitten worden war, wurde er mit dem Helikopter ins Unfallklinikum nach Murnau geflogen.

Am Pkw, mit welchem er unterwegs war, entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.