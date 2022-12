Schwerer Verkehrsunfall bei Straßenglätte nahe Tutzing

Zwischen Tutzing und Diemendorf ereignet sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Tutzing - Ein schwerer Verkehrsunfall bei Straßenglätte ereignet sich am Sonntag zwischen Tutzing und Diemendorf. Ein Pkw prallt in den Gegenverkehr. Es gibt zwei Schwerverletzte.

Ein 21-jähriger Fahrer aus dem Altlandkreis Weilheim befuhr am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr den Kurvenbereich nahe dem Ortseingang Tutzing. Auf dem winterglatten Untergrund geriet er mit seinem VW Polo ins Bankett. Anschließend brach das Fahrzeugheck aus und der Pkw rutschte mit der rechten Fahrzeugseite in den Gegenverkehr.

21-jähriger Autofahrer prallt in entgegenkommendes Fahrzeug

Dort prallte der entgegenkommende Pkw frontal in die rechte Fahrzeugseite des schleudernden Pkw. Die Wucht und der Aufprallwinkel wirkten so ungünstig, dass der Polo auf die Beifahrerseite kippte. Der 21-jährige Fahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Pkw kippt auf die Seite - Zwei Insassen werden in Kliniken geflogen

Der Fahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Sein Begleiter wurde schwer verletzt in eine Unfallklinik geflogen. Die drei Insassen im Alter von Anfang zwanzig des aus Diemendorf kommenden Golf mit Starnberger Kennzeichen wurden ebenfalls verletzt. Auch der Beifahrer des Golf wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen. Der Fahrzeugführer und ein weiterer Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen in nahegelegene Kliniken eingeliefert.

War der Polo-Fahrer alkoholisiert?

Die beiden älteren Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Die Staatsstraße 2066 blieb im Bereich der Unfallstelle bis 16.45 Uhr vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr örtlich umgeleitet. Der Fahrer des Polo musste sich einer Blutentnahme unterziehen, da während der Unfallaufnahme bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt wurde. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Feuerwehren aus Tutzing und Traubing im Einsatz

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Tutzing und Traubing, die Straßenmeisterei Gilching, zwei Streifen der Polizei Starnberg, sechs Rettungswagen, der First Responder, der Einsatzleiter Rettungsdienst, zwei Notärzte und zwei Rettungshubschrauber. (kb)