Schwerer Verkehrsunfall in Starnberg

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Starnberg - Heute Mittag, gegen 12.25 Uhr, ereignete sich auf der B 2 von Pöcking in Richtung Starnberg ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine 78- jährige Frau aus Pöcking befuhr mit ihrem Pkw die B 2 in Richtung Starnberg. Zur gleichen Zeit befuhr eine 73- jährige Frau aus Feldafing mit ihrem Pkw die B 2 von Starnberg in Richtung Pöcking. Mit in ihrem Auto saß noch ihr 82- jähriger Ehemann.

Kurz nach der Abzweigung zum Waldspielplatz kam die 78-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Leider verstarb sie an der Unfallstelle.

Ein Rettungshubschrauber verbrachte die schwerverletzte 73-Jährige aus Feldafing ins Krankenhaus, während ihr schwerverletzter Ehemann mit dem Rettungswagen ins nächstgelegene Klinikum verbracht wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft München II ordnete ein unfallanalytisches Gutachten durch einen Sachverständigen an.

Kreisbote